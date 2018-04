Mohamed Salah tangerte Premier League-legender da Liverpool rotet bort seieren

fotball

Liverpools storscorer Mohamed Salah scoret sitt 31. Premier League-mål for sesongen lørdag ettermiddag.

I en Premier League-sesong på 38 kamper er det kun Alan Shearer, Cristiano Ronaldo og Luis Suárez som har gjort det før ham.

Det gjenstår tre kamper av årets sesong. Scorer Salah ett mål til, vil han sette ny ligarekord i sin første sesong som Liverpool-spiller.

Les historien om Liverpools store stjerne:

Liverpool åpnet oppskriftsmessig

Danny Ings hadde ikke startet en kamp for de rødkledde siden 4. oktober 2015, men fikk sjansen da Liverpool-manager Jürgen Klopp valgte å hvile stjernespissen Roberto Firmino.

Ings sørget for å takke den tyske treneren for tilliten på best mulig måte.

Etter fire minutter mottok Georginio Wijnaldum ballen fra Sadio Mané. Nederlenderen la ballen til rette for Ings, som kontant satte ballen i mål forbi West Bromwich-keeper Ben Foster.

Hjemmelaget lå helt sist på tabellen før lørdagens kamp og jaktet desperat poeng i kampen mot nedrykket.

Den første omgangen var sjansefattig og bød ikke på flere mål, hvilket betydde at Ings scoring var forskjellen mellom de to lagene.

– Nå brenner det på dass. De må ha tre poeng hvis de skal ha et ørlite håp om å overleve i Premier League, sa ekspert Petter Myhre på TV 2 etter de første 45 minuttene.

Liverpool nektet straffespark

Tre minutter ut i andre omgang ble Danny Ings løpt over ende av West Bromwich-forsvarer Craig Dawson, inne i gjestenes straffefelt.

Dommer Stuart Atwell anså situasjonen for å være en kollisjon og vinket spillet videre, til tross for protestene fra målscorer Ings.

– Den er så soleklar som det går an å få blitt, sa TV 2-ekspert Petter Myhre etter kampen.

Etter hvilen nektet vertene å gi opp håpet om sårt tiltrengte poeng. I åpningen av andre omgang kom de på flere gode overganger, men slet med å omsette det overgangsspillet til ordentlige målsjanser.

Etter 56 spilte minutter tok frustrasjonen overhånd for West Bromwich-spiller Ahmed Hegazi. Etter å ha blitt taklet av Liverpool-spiss Danny Ings viste reprisene tydelig at Hegazi slo spissen i magen.

Dommer Stuart Atwell fikk ikke med seg hendelsen, og lot dermed den egyptiske forsvareren bli på banen.

Salah styrer mot rekord

Etter 71 minutter ble Salah spilt fri av innbytter Alex Oxlade-Chamberlain. Alene med keeper Ben Foster gjorde bortelagets toppscorer ingen feil.

Toppscoreren lobbet bakken over sisteskansen og noterte seg med det for sin 31. Premier League-scoring for sesongen.

Dramatiske sluttminutter

Med drøye tolv minutter igjen av ordinær spilletid sendte Chris Brunt et hjørnespark inn i Liverpools sekstenmeter.

Gjestene fikk ikke klarert ballen unna farlig område og den engelske landslagsspilleren Jake Livermore fikk til slutt kriget ballen i mål bak Loris Karius.

To minutter før full tid svingte Chris Brunt et frispark inn i boksen. Innlegget var slått ved stor presisjon, og endte til slutt hos den colombianske spissen Salomón Rondón.

Angriperen var ustoppelig i luften, og stanget inn utligningen for hjemmelaget.

I sluttminuttene presset hjemmelaget virkelig på for en scoring. Den uteble, og dermed blir West Bromwich nedrykk mest sannsynlig klart etter at de andre nedrykkskandidatene spiller sine kamper senere i runden.