Mohamed «Moi» Elyounoussi fikk hilsen fra Guardiola etter drømmekamp: – Det var veldig spesielt

SANDVIKA: Champions League-kvelden på Manchester Citys hjemmebane hadde vart i 17 minutter da Mohamed «Moi» Elyounoussi (23) klinket til.

Ballen føk i nettet, og sveitsiske Basel hadde scoret mot Englands suverene serieleder.

Senere i kampen sto Elyounossi bak det lekre forarbeidet da Michael Lang sikret Basel 2–1-seieren.

Nå må det kjapt nevnes at Manchester City vant den første åttendedelsfinalen 4–0 og avanserte til kvartfinale med 5–2 over to kamper. Tapet for to uker siden ble dermed ikke avgjørende.

Forteller om Guardiola-møte

Likevel var det et av ytterst få tap Manchester City har opplevd denne sesongen. Og Elyounoussis prestasjoner ble lagt merke til av stjernemanager Pep Guardiola.

Til Aftenposten forteller han om det som skjedde i spillertunnelen etter kampen.

– Først gikk vi forbi hverandre. Så stoppet han opp, snudde seg og tok meg i hånden. Han sa at jeg gjorde en god kamp. Det var veldig spesielt å få en sånn anerkjennelse fra det som kanskje er verdens beste trener, sier «Moi».

Scoringen mot Manchester City var Elyounoussis andre i Champions League denne sesongen. I gruppespillet var han også med på seieren over Manchester United på hjemmebane.

Men nå er Champions League-eventyret over for denne gang.

– Nå som det er over, føler man at det har gått fort. Det er litt trist. Det har vært en stor opplevelse. Som liten så man det på TV, og plutselig står man der foran så mange mennesker på de største stadionene og mot de største spillerne.

– Det er ekstra spesielt når man står der og hører Champions League-hymnen. Man får gåsehud hver gang, beskriver Elyounoussi.

– Kan ikke frykte noe

Den kreative angrepsspilleren snakker om å gå ut på banen for «å kose seg» i stedet for å «spille med frykt».

– Man må dra frem litt ekstra for å komme ut av det mot de største lagene. Selvsagt respekterer man de man møter, men man kan ikke frykte noe. Jeg har hatt selvtillit nok til å utfordre og tørre ting. Og da kan det løsne, sier Elyounoussi.

Mange større klubber har fått øynene opp for «Moi» siden overgangen fra Molde til Basel i 2016. Flere har meldt interesse.

Ville overgangsspekulasjoner

Tidligere har «Moi» selv spekulert på at Basel kan komme til å kreve så mye som 300 millioner kroner for ham.

– Det avhenger av hvilken klubb det er snakk om. Ting skal gå via Basel, og de krever nok mer enn 10–15 millioner euro (94–142 millioner kroner). Men er det en engelsk klubb, kan man sikkert doble den summen, fordi de har pengene til det, sier Elyounoussi nå.

Han er en del av landslagstroppen som skal møte Australia (fredag) og Albania (mandag).

Der kan han igjen vise seg som en verdifull del av Lars Lagerbäcks landslag. I fjor høst slo han til med tre mål i Norges 8–0-seier over San Marino.

Elyounoussis ambisjoner strekker seg imidlertid langt utover gode prestasjoner for landslaget.

– Jeg ønsker å se meg selv i en storklubb i en av de største ligaene. Jeg har ambisjoner om å bli en topp, topp spiller, fastslår han.