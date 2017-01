Milliardsigneringens tabbe så ut til å koste United dyrt. Så dukket Zlatan opp.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 1–1

Manchester Uniteds rekke over kamper uten tap i Premier League så ut til å ende på 11. Men få minutter før slutt dukket Zlatan Ibrahimovic opp.

Headingen sikret ett poeng mot Liverpool på Old Trafford.

Målet skulle imidlertid vært annullert for offside.

– En kjempeprestasjon av Ibrahimovic på headingen. Men i forkant av 1–1-scoringen burde Antonio Valencia ha blitt avblåst for offside, mener TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Resultatet gjør at Liverpool nå er på tredjeplass i Premier League, syv poeng bak Chelsea på tabelltopp. Tabellsekser Manchester United er fem poeng bak Liverpool, men har byrival City og Arsenal mellom seg og Merseyside-laget.

– Vi var ikke på vårt beste i dag. Det var en tøff kamp. Vi gjorde enkle feil, sa Zlatan Ibrahimovic i et intervju vist i TV 2s Premier League-sending.

Pogba-tabbe

Etter en halvtime skjedde det som lenge så ut til å bli kampens avgjørende øyeblikk.

Rekordkjøpet Paul Pogba gikk opp i en hodeduell i eget straffefelt, men traff på klønete vis ballen med armen. Dermed ble det straffe til Liverpool. Den satte James Milner sikkert forbi David De Gea.

– Koster du rundt en milliard i overgangssum bør du være i stand til å skille mellom fotball og volleyball, meldte Aftenpostens fotballekspert Lars Tærnås på Twitter.

I pausen fikk Pogba gjennomgå av TV 2s ekspertpanel.

– Pogba har hatt et mareritt, meldte FC København-trener Ståle Solbakken.

Det var samme Pogba som før kampen ble trukket frem som et fremtidig kapteinsemne av manager José Mourinho.

– Jeg mener Pogba har potensial til å bli kaptein her. Han har ambisjon, karisma og mentaliteten som trengs. Han er veldig profesjonell. Med tanke på at han er så ung, og med tanke på at han har alle de viktige ingrediensene, tror jeg han kan bli kaptein, uttalte Mourinho.

Tok grep i pausen

I første omgang var det Manchester United som hadde de største sjansene, men det var Liverpool som gikk til pause med ledelse.

United-manager José Mourinho tok grep i pausen. Michael Carrick gikk ut, inn kom kaptein Wayne Rooney. Hjemmelaget presset på i starten av den andre omgangen, men Liverpool-spillerne forsvarte seg godt og stresset vertene i avgjørende situasjoner.

Liverpool hadde samtidig sjanser i kontringsfasen. Divock Origi, Georginio Wijnaldum og Roberto Firmino kom alle til gode muligheter fra skrått hold, men United slapp med skrekken.

Utover i omgangen lyktes Liverpool i å frustrere vertene. United så ikke ut til å få til en skikkelig sluttspurt, men så dukket Ibrahimovic opp i boksen.

Først headet Marouane Fellaini et innlegg i stolpen, men Antonio Valencia sendte returen inn til Ibrahimovic. Svensken plasserte inn utligningen og sikret ett poeng.

Selv om scoringen skulle vært annullert for offside, mener Ståle Solbakken at uavgjort er et greit resultat ut fra hvordan kampen utviklet seg.

– Det er helt greit med uavgjort i denne kampen, sa han.

- Det var nerve og intensitet. Det var litt desperasjon over United i 2.omgang, sa Hangeland.