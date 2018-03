Midtstopperens drømmedebut: Sikret norsk seier etter åtte minutter på banen

fotball

Albania-Norge 0–1

ELBASAN: En av de største utfordringene i Lars Lagerbäcks første landslagsår var at Norge tapte fire av de fem bortekampene laget spilte.

Kun mot knøttlille San Marino ble det seier.

Den kvaliteten svensken har etterlyst mest fra sine spillere er tøffhet. Det er for mange snille gutter i troppen, det gjør ikke vondt å møte «vikingene» fra nord.

I et øsende regnvær fra en åpen albansk himmel fikk 69-åringen svar på tiltale.

Da landslagsdebutant Sigurd Rosted stormet mot det godt slåtte hjørnesparket fra Mohamed Elyounoussi etter 70 minutter så det ut til at Oslo-gutten hadde bestemt seg for at ballen skulle kjempes i mål.

Stussen fra midtstopperen var perfekt, etter åtte minutter på banen som innbytter headet han Norge i ledelsen.

En bedre debut på landslaget er det nesten ikke mulig å tenke seg.

– Det var utrolig moro. Jeg kjente nervene da jeg fikk beskjed om at jeg skulle inn. Men det var bare å spille som vanlig. Det er ofte nesten på corner, så det var deilig å se den gå inn, sier matchvinneren til TV 2.

To strake seire

Det var ikke bare målet som gjorde at Lagerbäck hadde all grunn til å være fornøyd med sine spillere.

– Jeg syns det var en veldig solid innsats. Vi burde kanskje scoret flere mål, men vi vinner i hvert fall, sier Lagerbäck til TV 2 etter kampen.

4–1-seieren mot Australia på Ullevaal fredag ble fulgt opp på aller beste vis.

Det norske laget sto høyt fra start, spillerne var aggressive mot de albanske ballførerne og ballen gikk raskt i lengderetningen med en gang den var i det hvite lagets besittelse.

Det kunne gitt uttelling allerede etter tre minutter, da Bjørn Maars Johnsen ble spilt helt alene med keeper etter et gjennomspill fra Tarik Elyounoussi.

Dessverre for den norskamerikanske spissen strøk ballen stolpen på sin vei utenfor målet.

Begge fetterne Elyounoussi prøvde seg med avslutninger litt etter at den første omgangen var halvspilt, men aller nærmest kom Mohamed Elyounoussi da halvtimen var spilt.

Mye har handlet om «Moi» i oppladningen til kampen, men da han fikk sjansen etter en god Birger Meling-pasning endte avslutningen rett på keeper Thomas Strakosha.

Tenåringene klarte seg bra

Lagerbäck valgte å starte med tenåringene Martin Ødegaard og Kristoffer Ajer. Sistnevnte fikk sin andre landskamp bare tre dager etter debuten.

Nok en gang viste Celtic-stopperen solide takter, og det er verdt å merke seg at 19-åringen er den eneste av de norske stopperne som har spilt to ganger 90 minutter.

Også Ødegaard klarte seg veldig bra.

– Det er ingen tvil om at gutten fra Drammen er blitt voksen, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk da teknikeren ble byttet ut etter 74 minutter.

Kun to store, albanske sjanser

Også i den andre omgangen kom det en stor norsk sjanse tidlig.

Et langt oppspill fra Ørjan Nyland ble flikket videre av Stefan Johansen, og plutselig var Tarik Elyounoussi gjennom. Skuddet traff imidlertid et albansk bein.

Albanerne hadde ikke vært i nærheten av en målsjanse de første 53 minuttene, men da den først kom var den kjempestor.

Levante-spissen Armando Sadiku fikk hodet først på et hjørnespark, men klarte ikke å styre den under tverrliggeren.

Så godt fungerte det norske forsvaret, at Drillo var full av lovvord om det defensive både underveis og etter kampen. På spørsmål om hva Lagerbäck tenkte om Drillos hyllest, svarte landslagssjefen enkelt.

– Drillo er en klok mann. Jeg er nig med han.

Deres andre store sjanse kom også etter et hjørnespark.

Like før Rosteds ledermål var det mye klabb og babb i det norske målfeltet, men hver gang en albaner prøvde å avslutte kom det en norsk kroppsdel i veien.

Enorm sjanse mot slutten av kampen

Da burde Norge allerede ha vært i ledelsen, for etter 56 minutter fikk det norske laget en stor dobbeltmulighet.

Nok en gang gikk det lynraskt fremover med det norske laget. Mohamed Elyounoussi spilte fetter Tarik gjennom, men skuddet ble nok en gang stoppet av en god målvakt.

Meling fikk hodet på returen, men denne gangen rullet ballen like utenfor målet.

Da kampen var i ferd med å gå inn i overtiden burde det definitivt blitt 2–0 til Norge.

Ole Selnæs spilte Mohamed Elyounoussi alene med keeper. Han hadde to lagkamerater med blankt mål, men i stedet for å trille ballen til Maars Johnsen valgte «Moi» å avslutte.

Det gikk ikke, men heldigvis for han og Norge klarte ikke albanerne å true den norske ledelsen før kampen var slutt.