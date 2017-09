Mens Jarstein ble ydmyket, la klubben hans ut en pussig video

Tyskland-Norge 6–0

STUTTGART: Det ble en fryktelig brutal start på kampen mot den regjerende verdensmesteren for det norske laget.

Da 21 minutter var spilt, ledet tyskerne 3-0, det verste var nesten at det allerede da kunne vært en god del mer.

Rune Almenning Jarstein hadde den utakknemlige jobben med å vokte målet helt bakerst. Det fikk klubben hans i den tyske hovedstaden med seg.

På den offisielle Twitter-kontoen til Hertha Berlin ble det lagt ut en liten video av Jarstein hvor han fører hånden frem og tilbake foran halsen som et tegn på at «nå er det nok».

«Så langt en katastrofal kveld for Jarstein og det norske laget. Etter ca. 20 minutter leder Tyskland 3-0», slo klubben fast på sin tyske konto.

På den engelske kontoen ble det litt senere i kampen slått fast med store bokstaver at «INGEN SCORER FEM MÅL PÅ RUNE JARSTEIN», noe som forståvidt stemte, for det gikk ikke lenge før Mario Gomez la på til kveldens sjette.

NO ONE SCORES FIVE GOALS PAST RUNE JARSTEIN! #GERNOR — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) September 4, 2017

Flaut og pinlig

Jarstein innrømmer at det ikke var supergøy å stå mellom de norske stengene foran godt over 50 000 feststemte tyskere.

– Jeg følte det kunne bli veldig ille. Jeg hadde ikke noen god følelse etter en halvtime. Så ble det ille og, slår han fast.

Følelsen beskriver han slik:

– Det er lenge siden jeg har følt meg så liten. Vi er alle enige om at dette var flaut og pinlig, og det er bare å legge seg flat, slo Jarstein fast etter kampen.

Til tross for den offentlige ydmykelsen ser han frem til å møte sine tyske lagkamerater.

– Men jeg får ta en restitusjonsdag i morgen med headsettet på, så jeg slipper å høre hva de sier, humrer han.

Han forventer imidlertid ikke særlig mye tyn når han melder seg til tjeneste på treningsfeltet igjen.

– Jeg får nok mange klemmer, det er en fin gjeng, sier han.

Forstår at folk er negative

Galgenhumoren fra klubben var et av utallige innslag på sosiale medier om den norske tristessen. Som vanlig når noen gjør det dårlig var det mange som godtet seg på den lidendes bekostning.

– Jeg forstår at folk er negative. Det var litt ros etter Aserbajdsjan-kampen, et lag vi skal slå. Vi visste at vi måtte opp flere hakk. Jeg skjønner at folk er skuffet og irriterte. Det er bare å si unnskyld til alle som fulgte med og så på, det er flaut, sier Jarstein.

Etter kampen ville han bare glemme alt som hadde skjedd, men på sikt håper han at det kan bli noe fornuftig å ta med seg fra den triste kvelden i en av Tysklands bilbyer.

– Det viktigste er at vi kan lære av det. Det er verdens beste lag, det er slike kamper vi har lyst til å spille. Det er mye vi kan lære av tyskerne.