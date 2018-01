Medier: – Liverpool skal være villig til å selge Coutinho

fotball

Flere store medier melder nå at Philippe Coutinho presser på for å få til en overgang til Barcelona i januar.

Ryktene skjøt fart i romjula da Nike la ut på sine nettsider Barcelona-drakt med Coutinho på ryggen, med melding om at «Coutinho er klar for å lyse opp Camp Nou».

Meldingen fikk Liverpool-manager Jürgen Klopp til å fnyse, og uttalte at han ikke kunne være mindre interessert.

Tilbudt lønnsøkning

Men mye kan tyde på at en overgang er nærmere enn klubben gir uttrykk for.

Melissa Reddy, en av journalistene med størst innsyn i hva som foregår i den britiske storklubben, melder tirsdag at Liverpool skal ha prøvd å endre Coutinhos tanker rundt klubbskifte, blant annet ved lønnsøkning, men at Coutinho ikke skal være til å rikke.

Reddy melder samtidig at Liverpool skal være mer interessert i å selge nå enn hva de var i sommer, da Coutinho også presset på for en overgang. Samtidig ønsker klubben å beholde brasilianeren til sesongen er over, og heller selge ham i sommer.

Det samme melder Guillem Balague. Den spanske journalisten og forfatteren kjenner godt til det indre liv i Barcelona, og han melder at det å beholde Coutinho utover sommeren skal være en «siste utvei» for Liverpool, som ifølge spanjolen skal være interessert i å selge.

– Nekter å spille for Liverpool

Samtidig melder den spanske storavisen Sport at Coutinho nekter å spille for Liverpool igjen. Ifølge avisen skal det være et møte mellom partene onsdag, som kan ende opp med å bli de avgjørende samtalene for en overgang.

Coutinho sto over kampen mot Burnley første nyttårsdag grunnet en mindre hamstringskade. Det meldes at han heller ikke kommer til å spille kampen mot Everton til helga.

La Liga-ekspert og Viasat-kommentator Petter Veland tror også at en overgang er sannsynlig for Coutinho - men ikke allerede nå.

– Det er lite for meg som tyder på at overgangen skjer i januar, fordi han ikke kan spille Champions League og fordi Liverpool kjemper på alle fronter. I tillegg er det VM til sommeren, og da er man gjerne ikke like eventyrlysten i januar som normalt. Til sommeren derimot, da tror jeg det er langt større sjanse for at det skjer, skrev Veland i en SMS til Aftenposten nyttårsaften.