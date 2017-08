Mathew helten da Lillestrøm senket erkerivalene

"Kanarifuglene" vant oppgjøret 2-1.

Resultatet gjør at Lillestrøm på 7.-plass har 26 poeng før resten av rundens kamper. Vålerenga har kun to poeng mindre på 12.-plass, men er samtidig bare fem poeng foran Kristiansund på kvalifiseringsplass. VIF har imidlertid ni poengs klaring ned til Viking på direkte nedrykksplass.

Frode Kippe stusset hjemmelaget i føringen etter ni minutters spill. Simen Rafn slo inn, og veteranen Kippe fikk stå merkelig alene i boksen. Han forlenget ballen fint videre inn i nettmaskene.

Grindheim-scoring

Vålerenga kom etter hvert tilbake i oppgjøret. Kaptein Christian Grindheim steg til værs etter en presis dødball fra Ghayas Zahid etter en halvtimes spill, og VIF-fansen kunne juble for 1-1 og nytt håp om seier.

Lillestrøm fikk en god mulighet til å gå i ledelsen ved Marco Tagbajumi fire minutter før pause, men spissen ble nektet av en god Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-buret. Kort tid før hvilen sørget imidlertid Mathew for Lillestrøm-jubel.

Daniel Fredheim Holm og Simen Juklerød fikk begge sjansen til å kvittere like før pausesignalet på Åråsen, men LSK holdt unna med nød og neppe.

Tungt

Etter pause hadde begge lag muligheter til å få mer nettsus, men uten å lykkes. Chidera Ejuke var nær scoring for VIF, mens LSK-helt Mathew fikk muligheten til å score to for hjemmelaget.

VIF kjempet for utligning på tampen, men det endte med knepen seier til rivalen.

Resultatet gjør at den tunge trenden fortsetter for Ronny Deila og Vålerenga. VIF har ikke vunnet en kamp siden 3-1-triumfen mot Strømsgodset 24. juni.

VIF må nå håpe på en opptur mot Rosenborg i cupen. I neste serierunde åpner Deila og co. sin nye arena mot Sarpsborg.

Lillestrøm gjester FK Haugesund i neste runde. (@NTB)