Martin (22) må amputere beina etter jordskjelvet på Kos: – Kompisen reddet livet hans

22-åringen fra Nes i Akershus var på ferietur med noen kompiser da den tragiske hendelsen inntraff. Han fikk en mur over nedre del av kroppen og må amputere begge beina fra knærne og ned som følge av skadene han pådro seg.

Nå takker han for støtten på Facebook .

«Må få rette en stor takk til alle som har sendt meg melding og støttet meg, dette hjelper!» skriver han.

To personer omkom i jordskjelvet i Tyrkia og Hellas natt til 21. juli. Over 300 skal være skadet.

Var i livsfare

Skolbekken var aktiv fotballspiller i 3. divisjonsklubben Funnefoss/Vormsund. Nå er fotballkarrièren dessverre over.

«En saga er over for min del etter ulykken som skjedde i Kos. Jeg må amputere opp til knærne på begge beina, så min tid som aktiv fotballspiller er over. Det er helt jævlig, rett og slett. Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.»

Ifølge Skolbekkens onkel og talsmann for familien, Frode Engebretsen, husker 22-åringen ganske mye av hendelsen. Engbretsen forteller at nevøens kunne ha mistet livet og at tilstanden hans var kritisk i et døgn etterpå.

– Ja, det var fare for livet. Særlig var det en av kameratene hans som nok berget livet hans ved å handle raskt og riktig i den situasjonen.

Vil gå innen bursdagen

Skolbekken skal opereres flere ganger i løpet av uken. Det venter i hvert fall én større operasjon.

– Han føler seg bra etter forholdene når han ikke er i operasjonsmodus eller i narkose, forteller Engebretsen.

«Visse dager kommer til å være gode og noen dager kommer til å være dårlig, men med all den støtten jeg har så vet jeg at jeg alltid har noen som jeg kan prate med om jeg må det.

Fremtiden er veldig uvisst akkurat nå. Det første som kommer til å skje er at jeg skal bruke all den støtten jeg har fått som motivasjon til å bygge meg opp til å bli en enda bedre person enn det jeg var. Jeg kommer til å få proteser slik at jeg kan gå, løpe, sykle, svømme osv. så det er ingen fare med det.

Dette kommer til å bli bra! Peace out!» skriver Skolbekken på Facebook.

Flere har som har lest innlegget har uttrykt sin beundring for hvordan Skolbekken har taklet den tøffe opplevelsen. Onkelen er meget imponert over innlegget.

– Det var veldig bra. Det er en gutt som er blitt mange år eldre i løpet av en uke. Han er samtidig realist. Han forstår at det blir både gode og dårlige stunder – oppturer og nedturer. Han virker veldig motivert for å komme gjennom dette.

Engebretsen forteller at nevøen har satt seg som mål å kunne gå igjen innen bursdagen i november.

– En magnet

Tom Hagen har vært leder i Funnefoss/Vormsund siden Skolbekken begynte å spille seniorfotball som 16-åring. Han forteller om et flott fotballtalent som svært mange har sansen for som person.

– Martin er den personen som alle nye spillere har knyttet seg fortest og tettest til. Når vi bruker A-lagsspillere på fotballskoler og sånne ting, er han som en magnet for ungene. Veldig godt likt på alle nivåer i klubben, fra de yngste til de aller eldste, forteller Hagen.

Han forteller om en humørspreder, med en sentral plass i garderoben og på banen. 22-åringen fravær merkes i fotballklubben.

– Gutta har vært preget. Det er jo en kjempegod kamerat. Man glemmer litt fotballen i det, for det er det kameratslige som settes først.