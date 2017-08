Marerittet fortsetter for Brann: Ute av cupen etter tap mot Mjøndalen

Vegard Hansen skrev tirsdag på Twitter på sin 48-årsdag at Gauseth ikke skulle være i troppen til Brann-kampen på grunn av at veteranen skrev «Når du fyller 100 år, men fortsatt er trener i OBOS» på det sosiale mediet sammen med et bilde av Hansen.

MIF-treneren angrer nok ikke på at han lot Gauseth spille fra start likevel.

TV-profilen er kjent for sin humor fra blant annet TV 2-programmet "2 mot 1", og gledet hjemmepublikummet med sin 1-0-scoring mot Brann etter 35 minutter.

Scoringen ble den eneste i oppgjøret som sendte eliteserielaget fra Bergen ut av cupen.

– Det føles veldig fortjent. Både for laget og min egen del. Vi har hatt et forferdelig 2017, så dette smakte veldig godt, sa Gauseth til NRK.

– Dette var selvfølgelig deilig. Vi har slitt lenge i serien, men fikk dette friminuttet og hadde det moro. Vi har god struktur og holder nullen for første gang på lenge. Vi holder Brann godt unna og det er ikke helt ran heller. Vi møter et godt lag, men står imot, sa Hansen til NRK etter kampen.

NM fotball menn onsdag, 4. runde:

Haugesund – Molde 0-2, Jerv – Rosenborg 1-2, Kristiansund – Florø 1-0, Lillestrøm – Tromsø 1-0, Sarpsborg – Odd 4-0, Mjøndalen – Brann 1-0. Utsatt: Stabæk – Aalesund (pga regnvær). Spilles torsdag: Vålerenga – Elverum.

Dårlige minner

Brann blir på sin side ikke kvitt Mjøndalen-spøkelset.

– Nå er det bare blytungt. Sånn er det. Vi får bare riste det av oss, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til NRK.

– Vi får ikke spillet til å sitte. De skaper mer og vinner fortjent basert på sjansestatistikken hvert fall, la han til.

Brann har dårlige minner fra bortekamper mot Mjøndalen etter dramaet fra 2014. MIF vant 3-0 og rykket opp til Eliteserien, mens Brann måtte ta turen ned til 1. divisjon.

Siden da har lagene byttet plass i seriesystemet, men det var Mjøndalen som kom best i gang på eget kunstgress i cupens fjerde runde onsdag.

Kristoffer Barmen var i fyr og flamme og scoret to mål i Branns 3-3-kamp mot Aalesund søndag, men var i det gavmilde hjørnet mot Mjøndalen da han ga bort ballen til Amahl Pellegrino etter 20 minutter. Hurtigtoget dro i spaken og serverte lagets toppscorer Ousseynou Boye, men senegaleseren bommet alene med keeper.

Karadas inn til ingen nytte

Bedre gikk det for Christian Gauseth med ti minutter igjen til pause. 33-åringen var frempå på en retur Alex Horwath måtte gi på et skudd fra Ulrik Arneberg etter en corner, og satte vakkert inn 1-0-målet etter å ha vendt bort Vito Wormgoor.

Hjemmelaget fortsatte i samme spor etter pause da Pellegrino tok på seg servitørrollen nok en gang. Jibril Bojang klarte imidlertid heller ikke sette ballen i mål alene med keeper.

Samme mann prøvde å gjøre opp for seg fem minutter senere da han smelte til etter å ha dratt seg inn i banen, men Horwath var parat.

Brann kastet inn både Jakob Orlov og Azar Karadas i kampens siste fase, men det var Fredrik Haugen som burde utlignet til 1-1 med fem minutter igjen. Midtbanespilleren fikk ballen på lengste, men avsluttet rett på Sosha Makani, som returnerte fra lån i Strømsgodset til onsdagens kamp.

Brann fortsatte å presse, men Mjøndalen holdt unna og tok seg videre i cupen.

