Manchester-rivalene samarbeider: Gir millioner til terrorofrene

Normalt er de bitre fiender, men i tiden etter terrorangrepet i Manchester har byens storklubber funnet sammen.

I en felles pressemelding forteller Manchester United og Manchester City at de donerer én million pund (cirka 11 millioner kroner) til fondet We Love Manchester Emergency Fund som ble opprettet etter mandagens terrorangrep i Manchester .

Det er et betydelig beløp. Det første døgnet hadde folk over hele verden bidratt til at fondet hadde samlet inn to millioner pund. Nå er det beløpet oppe i tre millioner pund - som tilsvarer cirka 32,5 millioner.

Håper samarbeidet vil fungere som et symbol

– Vi har alle blitt ydmyke av å se styrken og solidariteten Manchester-folket har vist i dagene etter angrepet. Håpet til begge klubbene er at donasjonen vil gjøre de skremmende utfordringene litt enklere for de som er berørt. Og vi håper at samarbeidet mellom klubbene vil fungere som et symbol på den ubrytelige styrken som finnes i Manchester, sier Manchester Citys styreleder, Khaldoon Al Mubarak.

Også flere fotballspillere har bidratt på egen hånd. Manchester City-stjernen Yaya Touré offentliggjorde i går at han og agenten gir til sammen 100.000 dollar.

Rooney: – Jeg er sjokkert

Etter Europa League-finalen offentliggjorde Wayne Rooneys veldedighetsfond at også Manchester United-stjernen gir samme sum som kollegaen i City.

– Det er øyeblikk i livet som umiddelbart påvirker deg og får deg til å stoppe. Mandag kveld var en slik anledning. Som så mange andre har jeg hadde flotte kvelder på arenaen, ofte med familien min. Som far er jeg sjokkert over at en natt ute kunne ende tragisk for så mange mennesker. Mitt hjerte går ut til alle som er rammet. Vær så snill, bidra med det dere kan, sier Wayne Rooney i en uttalelse .

PS! Wayne Rooney ble torsdag utelatt fra Englands landslagstropp til juni-kampene mot Skottland og Frankrike.

#MUFC and Man City have come together to pledge £1 million to the We Love Manchester Emergency Fund: https://t.co/0djf4nwBcd #ACityUnited pic.twitter.com/W6ttah2rwx — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2017