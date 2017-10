Manchester United-legende kritisk etter storkampen: – De så slitne og uinspirerte ut

fotball

Liverpool - Manchester United 0–0

En 0–0-kamp kan være vel så intens og innholdsrik som en målrik kamp. Lørdagens storkamp i Premier League var ikke et slikt oppgjør.

Ikke siden 2010 hadde både Liverpool og rivalene fra Manchester begge scoret minst to mål hver i en og samme kamp. Heller ikke nå skulle det bli særlig spennende.

Riktig nok fikk Emre Can to enorme sjanser til å sette fyr på oppgjøret, men ingen av tyskerens avslutninger fant veien til målmaskene. Det gjorde ingen andre heller.

Skal vi tro Ashley Young, ville ikke gjestene på forhånd være fornøyd med 0–0 og uavgjort.

– Det var en tøff kamp, men vi kom ikke for ett poeng. Vi hadde håpet å ta alle tre, men vi holdt nullen og tapte ikke. Vi går alltid for å angripe og score mål, men vi visste det ville bli vanskelig. Vi hadde et par halvsjanser, men som sagt så fikk vi med oss ett poeng, sa Ashley Young til TV 2 etter kampslutt.

Formsterke Manchester United fikk mest kjeft fra ekspertene etter kampen. De forventet mer av José Mourinhos lag, selv om portugiseren er kjent for å stenge baren i viktige bortekamper.

Schmeichel: - Skuffet

– Jeg må ærlig innrømme at jeg trodde Manchester United skulle få til vesentlig mer offensivt enn det de har gjort i denne kampen. Med den selvtilliten de har i laget og så mye gode spillere, så synes jeg det har vært veldig tamt, sier TV 2-ekspert Petter Myhre etter kampen.

Og fikk støtte fra tidligere United-keeper og Mesterliga-vinner Peter Schmeichel

– Jeg er litt skuffet. Jeg mener de kunne gjort mer. Backene sto igjen, og José satset på at Lukaku, Martial og Rashford skulle gjøre ting på egen hånd. Jeg synes de så slitne og uinspirerte ut. 0-0 her er et bra resultat, mellom internasjonal pause og Champions League, men det er litt skuffende og det har stanset momentumet de hadde, sier Schmeichel på TV 2.

Da kampuret på Anfield hadde bikket 30 minutter, var det lite eller ingenting å rapportere fra Merseyside. Oppgjøret var naturligvis preget av nerver og spenning, men foran målene skjedde det lite.

Endelig liv

Så testet Nemanja Matic skuddfoten fra på halvspretten etter en halvtime. Skuddet fra rundt 20 meter var farlig nær å finne Liverpool-målet, men forsvant like over tverrliggeren.

Kanskje var det serberens skuddforsøk som vekket kampen til live, for fem minutter senere hadde Liverpool en formidabel dobbeltmulighet til å ta ledelsen i gigantoppgjøret. Først fikk Firmino en bra timet pasning fra Alberto Moreno og brasilianeren fant Emre Can inne i boksen. Avslutningen ble reddet med innsiden av foten til David de Gea, før Philippe Coutinho og Mohamed Salah luktet returen. Den burde førstnevnte tatt seg av, men i stedet var det feilvendte Salah som kjørte returen mot mål. Den ble blokkert.

Nå var det endelig fart i oppgjøret på Anfield og like før pause var det bortesupporterne som skulle få stønne av sjansesløseri. Romelu Lukaku fikk avsluttet fra ti meter enn aldeles strålende vegg med Anthony Martial, men Simon Mignolet avverget med en flott redning.

Sjanse nummer to

Liverpool gikk friskt til verks etter pause og spilte seg til en stor mulighet etter 56 minutter, da Georginio Wijnaldum fant Can i boksen igjen. Tyskeren fikk avsluttet fra kloss hold, men klarte ikke å styre ballen på mål. Der var hjemmelaget veldig nære.

– De hadde mange sjanser, men det blir ikke nok scoringer. Jeg håpet faktisk han ville bomme på ballen, for da tror jeg den hadde gått rett inn, sa Robbie Fowler på TV 2 etter kampen.

Etter dette sank tempoet, sjansene ble mindre og færre. Nøytrale tilskuere kommer neppe til å se kampen i opptak, selv om det naturligvis var nerve i oppgjøret.

Serieledere en liten stund

Heller ikke på tampen av oppgjøret klarte noen av lagene å produsere noe å skrive hjem om. Dermed drar United-supporterne hjem fra Liverpool som serieledere med 20 poeng, ett poeng foran den lyseblå delen av Manchester, som møter hjemme mot Stoke senere på lørdag.

Liverpool ligger nummer seks før den åttende serierunden er ferdigspilt.