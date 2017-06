Manchester United kvitter seg med Zlatan

Manchester United forlenger ikke kontrakten med en kneskadd Zlatan Ibrahimovic (35). Svensken var fredag på listen over frigitte spillere i Premier League .

Ifølge Sky Sports og andre britiske medier betyr dette at Manchester United ikke har valgt å benytte seg av opsjonen som klubben hadde på å signere Zlatan for ytterligere ett år.

Dermed ser det ut til at det bare ble én sesong for Zlatan i United. Nyheten var som ventet etter at flere britiske medier tidligere i uken meldte at ny kontrakt var usannsynlig, ettersom Zlatan er skadet og trolig ikke vil være spilleklar for over nyttår.

Ibrahimovics avtale med Manchester United løper ut 30. juni. Han kom til engelsk fotball på fri overgang fra franske Paris Saint-Germain i fjor sommer.

Hevder United har funnet Zlatan-erstatter

35-åringen scoret totalt 28 mål i ulike turneringer for den engelske storklubben. Zlatan pådro seg en alvorlig kneskade i europaligakvartfinalen mot Anderlecht i april.

Ifølge The Telegraph er Zlatans erstatter allerede funnet - i Madrid. Avisen skriver at Alvaro Morata er kommet til enighet med United om de personlige betingelsene. Da gjenstår det i så fall bare at Real Madrid og Manchester United blir enige om overgangssum.

Sky Sports skriver på sin side at dette ikke stemmer, men at Manchester United føler seg sikre på at overgangen blir en realitet.