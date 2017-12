Manchester City nekter å feile: Nå nærmer Guardiola seg sin egen rekord

fotball

Pep Guardiola hadde 19 strake seirer som Bayern München-trener. Nå er den nåværende Manchester City-manageren i ferd med å slå sin egen rekord.

Hjemme mot Bournemouth lørdag kan Manchester City ta sin 17. strake seier i ligaen. Til tross for at juleprogrammet i Premier League er tøft, ser motstanden for City til over nyttår overkommelig ut.

Den suverene serielederen møter bunnlagene Newcastle og Crystal Palace samt Watford etter oppgjøret mot Bournemouth. Blir det tre poeng i alle de kampene, slår han Bayern Münchens seiersrekke på 19 kamper. Det er rekord for de fem store ligaene.

Den rekken kom i 2013/14-sesongen og ble satt med Guardiola selv i trenerstolen.

Vinner ikke alt

Guardiolas City-lag, som topper Premier League med 11 poengs luke ned til byrival Manchester United, avanserte nylig til semifinale i ligacupen. Spanjolen vil imidlertid ikke høre snakk om at klubben kan sope inn fire titler denne sesongen.

– Glem det. Det kommer ikke til å skje, sa han.

Guardiolas debutsesong med Manchester City ble ikke som han håpet. Etter en imponerende høst kom laget ut av form og endte 15 poeng bak ligamester Chelsea.

Forsterkninger

I sommer hentet Guardiola inn flere forsterkninger, først og fremst i forsvaret. Samtidig kom den kanskje viktigste signeringen på keeperplass i brasilianske Ederson.

Han har med sin presise pasningsfot og ro tilført en ny dimensjon i Guardiolas pasningsorienterte fotball, og akkurat nå virker det ikke som noen kan stoppe laget fra å vinne.

