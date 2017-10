Målet som kan ødelegge de tre neste landslagsårene

fotball

Nederland-Norge 1–0

GRONINGEN: 0–0 borte mot den regjerende europamesteren ville vært et veldig sterkt resultat, selv om også det ville vært litt bittert i og med at Maren Mjelde brant en straffe etter en drøy time.

Vivianne Medienas vinnermål, som egentlig var et innlegg på over 35 meter, gjør imidlertid at hollenderne nå har en klar fordel i VM-kvalifiseringsgruppen.

Kun ett lag går direkte til mesterskapet i Frankrike i 2019.

– Det var som et slag i ansiktet da vi fikk den der, innrømmer trener Martin Sjögren om baklengsmålet.

Fire år til neste mesterskap?

I sommer opplevde han tre tap og tre EM-kamper uten mål. Tirsdag holdt laget stand i 93 minutter.

– Idrett kan være herlig og idrett kan være grusomt. I dag føltes det ganske grusomt, sier svensken.

Utfordringen er at det kun er én av syv gruppetoere får plass i VM. Faktisk er det kun de fire beste toerne som får spille om den plassen.

Det mesterskapet fungerer også som OL-kvalifisering til lekene i Tokyo i 2020.

Ryker VM ryker også OL, og neste mesterskap blir EM om fire år.

4. september 2018 møtes Norge og Nederland på norsk jord, til det som etter all sannsynlighet blir en kamp om førsteplassen i gruppen.

– Nå har vi spilt tre kamper, mens de hadde sin første. Men til slutt er det jo mye som tyder på at det står mellom oss og dem. Hvis begge vinner sine resterende kamper, så er det innbyrdes oppgjør som teller, sier Sjögren.

Alle gode ting tre?

Det betyr at hvis Norge vinner 1–0 er det lagenes målforskjell fra resten av kampene i gruppen som teller. Scorer hollenderne én gang mot Norge, må Sjögrens utvalgte vinne med minst to mål.

– Hadde vi reist hjem med ett poeng, så ville vi nok vært like fornøyde som med tre. Det ville vært gull verdt, men spiller vi bra så slår vi dem hjemme, sier keeper Ingrid Hjelmseth.

Også kaptein Mjelde ser lyst på mulighetene for resten av gruppekampene.

– Det er selvfølgelig mulig å slå Nederland med to mål, det ser du jo i dag. Det er ett år til vi skal møte dem igjen, og akkurat nå kjenner jeg at det er kjipt at det er så lenge til, sier hun.

Etter to 0-1-tap på kort tid mot Nederland, tror Maria Thorisdottir at det må snu neste år.

– Alle gode ting er tre, smiler hun.

Få sjanser

Selv om det ble et nytt tap på hollandsk jord, var det en mye bedre forestilling fra det norske laget enn hva som var tilfellet under sommerens EM.

Laget holdt seg til kampplanen og leverte det treneren kaller en «veldig bra kamp defensivt».

– Vi stengte av kantspillernes deres veldig, veldig bra, sier Sjögren, som innrømmer at det fortsatt er mye å jobbe med i den offensive delen av spillet.

Utenom straffesparket var det ganske sparsommelig med hva det norske laget skapte.