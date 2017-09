Magnus Wolff Eikrem varsler klubbskifte

fotball

Magnus Wolff Eikrem kan være på vei bort fra Malmö. I fjor ble han valgt til årets spiller i Allsvenskan, men i år har han bare startet fem kamper. Han har slitt med skader og sykdom, og har bare vært spilleklar til åtte kamper så langt i år.

Nå kan han være på vei bort fra den svenske klubben han har vært i siden 2015. Kontrakten går ut til nyttår, og fortsatt vet han ikke hvor han spiller i 2018.

– Det er som det er. Nå skal jeg bli frisk, så ser vi etterpå, sier Eikrem til Fotbollskanalen.se.

På spørsmål fra nettsiden om han har tatt en beslutning om fremtiden svarer han nei. Det samme gjør han når de spør om han har snakket med Malmö om en kontraktsforlengelse.

– Sjansen er ikke så veldig stor for at jeg blir, sier han til nettstedet.

Molde jobbet i sommer hardt med å hente Eikrem tilbake i klubben, men prisen på rundt syv millioner ble for høy. I tillegg ønsket Eikrem en klausul i avtalen som gjorde at han kunne reise til utlandet igjen, dersom et godt tilbud dukket opp.

Trener Magnus Pehrsson har forklart Eikrems mangel på spilletid med at det er spillere som passer bedre til lagets taktikk.

– Det handler om å følge spillestilen, spillemodell og identiteten på laget. Det har jeg prioritert høyere enn akkurat hans egenskaper, sier Pehrsson til Fotbollskanalen.

I fjor ble Eikrem assistkongen i Allsvenskan med 15 assist, i tillegg til å score fire mål. I år har han så langt levert fire assist og ett mål, men med mye mindre spilletid.

For øyeblikket er han skadet, etter at han landet feil på trening for en måned siden. I går var han tilbake i full trening for første gang siden skaden.

Malmö spiller mot Halmstad i helgen, men det er ikke kjent om Eikrem er en del av troppen.