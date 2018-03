Lukaku scoret sitt 100. Premier League-mål: – En strålende prestasjon

fotball

MANCHESTER UNITED - SWANSEA CITY 2–0

Manchester United trengte seier for å ta tilbake 2. plassen i Premier League etter Liverpools 2–1-seier mot Crystal Palace tidligere på dagen.

Og Romelu Lukaku trengte scoring for å komme opp i 100 Premier League-mål.

United var tydelig inspirert, og det tok bare fire og et halvt minutt før vertene tok ledelsen. Alexis Sánchez var pasningslegger da Lukaku banket ballen i nettaket med sin venstre fot via en Swansea-spiller.

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 32. runde:

Brighton – Leicester 0-2 (0-0) Mål: 0-1 Vicente Iborra (83), 0-2 Jamie Vardy (90). 30.629 tilskuere. Rødt kort: Onyinye Ndidi (87, to gule), Leicester. Crystal Palace – Liverpool 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Luka Milivojevic (str. 13), 1-1 Sadio Mané (49), 1-2 Mohamed Salah (84). 25.807 tilskuere. Manchester U. – Swansea 2-0 (2-0) Mål: 1-0 Romelu Lukaku (5), 2-0 Alexis Sánchez (20). 75.038 tilskuere. Newcastle – Huddersfield 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Ayoze (80). 52.261 tilskuere. Watford – Bournemouth 2-2 (1-1) Mål: 1-0 Kiko (13), 1-1 Joshua King (str. 43), 2-1 Roberto Pereyra (49), 2-2 Jermain Defoe (90). Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth. West Bromwich – Burnley 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Ashley Barnes (22), 0-2 Chris Wood (73), 1-2 Salomón Rondón (83). 23.455 tilskuere. West Ham – Southampton 3-0 (3-0) Mål: 1-0 João Mário (13), 2-0 Marko Arnautovic (17), 3-0 Arnautovic (45). - - - Senere kampstart: Everton – Manchester C. (18.30). (©NTB)

Ikke mange i hans klasse

Scoringen var hans, og dermed er 24-åringen med fortid i Chelsea, West Bromwich og Everton allerede oppe i et tresifret antall seriemål i engelsk toppfotball.

– En strålende prestasjon, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

– Lukaku er dermed den fjerde spilleren som i så ung alder har scoret 100 Premier League-mål, opplyser TV 2-kollega Petter Myhre.

Målgivende og scoring

Hjemmelaget sprudlet, og 2–0 var et faktum etter 20 minutter da Sánchez selv ble målscorer. Hans skudd fra 16 meter snek seg ned i hjørnet bak Swansea-keeper Lukasz Fabianski.

Det var hans første scoring siden starten av februar.

Manchester United har fått mye kritikk for kjedelig spillestil under manager José Mourinho, men påskeaften gnistret det av laget på Old Trafford. 2–0 ved pause var ikke et mål for lite.

Testet United-keeperen

Swansea gjorde flere bytter og kom bedre med etter hvilen. United-keeper David de Gea ble satt på noen virkelig store prøver.

United klarte ikke å kopiere den flotte førsteomgangen, men 2–0-seieren gjør at laget fortsatt kun har Manchester City foran seg på tabellen.

– I første omgang spilte vi veldig godt. Vi tvang Swansea tilbake, scoret og spilte fantastisk fotball. Det var perfekt, sier Jose Mourinho etter kampen.

– I annen omgang var de bedre, men vi slapp oss ned. Mange av spillerne våre har spilt landskamper, de er slitne, og de tenkte at kampen var i boks. Det er greit. Samtidig er hvert poeng viktig, for vi ønsker å beholde 2. plassen, sier United-sjefen.