Liverpool brøt Manchester Citys elleville statistikk: – Det rakner fullstendig

Manchester City var ubeseiret i serien i år. Samtidig hadde de ikke vunnet på Anfield siden mai 2003.

Skulle en av de to imponerende statistikkene brytes?

Svaret ble et rungende ja.

– Rakner fullstendig

Totalt 30 kamper på rad hadde Manchester City spilt uten å tape en Premier League kamp. Men det var før søndagens møte med Liverpool.

For den andre omgangen ble en forrykende fotballfest for hjemmesupporterne i Liverpool. Ikke bare var de det første laget som slo Manchester City i Premier League på over ni måneder.

For etter hvilen var det ingen tvil om hvem som var det beste laget. Liverpool herjet med laget som kun hadde sluppet inn 13 mål på de 22 første kampene denne sesongen.

Da dommer Andre Marriner blåste av, hadde Liverpool scoret fire ganger mot laget som hadde sluppet inn desidert minst i ligaen i år. Men det mest imponerende var kanskje måten Liverpool vant på.

Som TV 2 kommentator Øyvind Alsaker gjentatte ganger påpek underveis i kampen:

– Det rakner fullstendig for Manchester City.

Kontrastene var definitivt tydelige:

Den ustoppelige trioen

For mot Englands mest gjerrige lag bakover på banen, briljerte Liverpools spillere. Fraværet av Barcelona-solgte Coutinho virket knapt å være merkbart.

For Liverpools angrepstrio scoret hvert sitt mål. Og alle tre var – på hver sine måter – av det lekre slaget.

Først var det Firmino som fikk dratt seg fri og kom mer eller mindre alene med keeper. En lekker chip skrudde inn i lengste hjørne, via stolpen.

– Dette er starten på noen elleville minutter. Den avslutningen er bare så syk. Det er et kunstmål, sa TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, etter kampen.

For kun tre minutter senere var det Sadio Mané sin tur. Han fikk ballen på drøyt 16 meter og banket ballen knallhardt opp i nærmeste kryss.

Noen få minutter senere fikk også Mohamed Salah sitt mål. Citys keeper, Ederson, var vel offensiv da han sleivet en klarering til Salah. Fra snaut 40 meter plasserte egypteren ballen trygt midt i det åpne målet.

På ti minutter hadde Liverpool gått fra 1–1 til 4–1. Mot Manchester City.

Etter kampen fikk Sadio Mané spørsmål om hvordan det var å slå de som ikke hadde tapt til nå i år.

– De tre poengene var det viktigste. Vi fikk dem. Hele laget spilte bra i dag, fra start til slutt, konkluderte målscoreren.

City reduserte to ganger

Liverpool var offensive helt fra start. Merseyside-laget presset høyt fra start og tok mulighetene når de bød seg. Det var da også slik de scoret allerede etter drøyt ni minutter.

For da Alexander Oxlade-Chamberlain vant ballen omtrent på midten noen minutter inn i kampen, satte han umiddelbart fart. Etter å ha dratt seg forbi to mann, hamret Chamberlain ballen i det lengste hjørnet.

Alexander Oxlade-Chamberlain beskrev taktikken slik etter kampen:

– Planen var å jage over hele banen. Vi skulle angripe når vi kunne. Og planen fungerte prefekt.

Det tok en halvtime før Manchester City slo tilbake. Leroy Sane mottok ballen ute på kanten, dro seg forbi et par mann, og hamret like hardt som Chamberlain hadde gjort 30 minutter tidligere. Ballen gikk i nærmeste hjørne, og lagene var like langt til pause.

Men det var altså i andre omgang det virkelig eksploderte.

Det hjalp lite at David Silva og Ilkay Gündogan sørget for spenning mot slutten av kampen. Liverpool scoret fire der Manchester City bare scoret tre.

Dermed klatret opp på tredjeplass på tabellen og sørget for at Manchester City ikke får gjort som Arsenal anno 2003–2004: Å gå en hel sesong uten å tape én eneste kamp.