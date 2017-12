Linnes' trener fikk sparken i Galatasaray

fotball

Det bekrefter det tyrkiske storlaget i en pressemelding mandag.

Et flertall i styret i klubben stemte for Tudors avgang. Kroaten kom til Tyrkia i februar.

Galatasaray er sultne på suksess etter å ha sett rivalen Besiktas stikke av med tittelen i hjemlig serie de siste to årene.

Tudor har vært under voldsomt press siden ankomsten i Tyrkia og forrige helgs 1-2-tap mot lille Yeni Malatyaspor ble for mye å svelge for klubbens styre.

Tapet førte til at Galatasaray falt fra toppen av tabellen etter å ha blitt passert av formlaget Basaksehir, som også er fra Istanbul. Besiktas er i hakk i hæl på tredjeplass.

Tyrkiske eliteserieklubber er velkjent for å ha lite tålmodighet med trenere, men Tudors avgang, med laget som serietoer og ett poeng bak serielederen er brutal. Den tidligere Juventus-spilleren er den sjette treneren i Galatasaray siden 2014.

Tyrkiske medier spekulerer på at tidligere landslagssjef, Fatih Terim, vil gjøre comeback i klubben han har ledet i tre forskjellige perioder.

Galatasaray har brukt mye penger før denne sesongen. Frankrike-spiss Bafetimbi Gomis, Marokko-midtbanespiller Younes Belhanda, brasilianske Fernando og Algerie-midtbanespiller Sofiane Feghouli har alle kommet inn portene. Den norske landslagsspilleren Martin Linnes spiller også i klubben.

(©NTB)