Linde blir Molde-keeper i tre år til

MOLDE: Moldes svenske målvakt Andreas Linde har skrevet ny avtale med Molde som løper ut 2019. Det bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland på moldefk.no. Den inneværende avtalen gikk ut 2017.

Tidligere i desember fortalte Linde i en podcast på det svenske nettstedet alltidfullsatt.se at han var villig til å signere en lengre kontrakt, ettersom Moldes førstevalg Ethan Horvath var på vei til Club Brugge.

– Jeg har hatt en diskusjon med ledelsen om neste år. De har vært veldig på, faktisk, på at det er meg de vil satse på. Molde kommer til å gi meg sjansen neste år, de har vært veldig positive. Det er ett år igjen av kontrakten og vi har innledet forhandlinger om forlengelse, sa Linde i podcasten.

23-åringen kom fra Helsingborg til Molde i januar 2015 og har spilt 24 kamper for klubben. Han har åtte kamper for Sverige U21, fem kamper for U19 og to kamper for U17.

Linde ble europamester med Sveriges U21-landslag i 2015 og sto tre gode kamper for Sveriges OL-landslag i Rio i sommer. Han er nå tatt ut til A-landslagets samling i Abu Dhabi i januar.