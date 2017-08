Lillestrøm klare for semifinale etter trøblete oppgjør mot Stabæk

LILLESTRØM - STABÆK 3–1

Det var allerede litt krise i Stabæk. Nyinnkjøpte Marco Tagbajumi hadde sendt Lillestrøm opp i ledelsen. Stabæk var allerede ute av cupen og Lillestrøm ett skritt nærmere semifinale. Men det var ikke over.

Tagbajumi, som hadde kommet inn i pausen, var på vei gjennom Stabæks unge stopper Andreas Hanche-Olsen hadde knapt noe valg dersom han skulle gjøre et forsøk på forhindre strake veien for Lillestrøms nigerianske stopper. Han felte ham.

Dommeren hadde ikke noe valg. Hanche-Olsen, som hadde gult fra før, fikk det røde kortet. Han var ute av kampen. Og hele Åråsen mente at veien til semifinale kom til å bli som en tur i parken.

Stabæk ga aldri opp

Men det var en halv time igjen å spille. Stabæk hadde ikke tenkt å gi opp noe som helst. Med 10 mann var det Stabæk som spilte seg til flest sjanser den siste tiden.

Det ble med sjansene. Lillestrøm rodde det hele i land. Det var ikke pent, men det var godt nok.

Og i det siste overtidsminuttet, da Stabæk hadde kastet alle mann i angrep, scoret Fredrik Krogstad Lillestrøms tredje mål.

Vakkert frispark

Det som derimot var pent, var Lillestrøms 1–0 mål. Aleksander Melgalvis dundret til et frispark fra rundt 20 meter. Ballen tok strake veien til vinkelen. Sayouba Mandé i Stabæk-målet var sjanseløs.

John Hou Sæter, som nylig kom fra Rosenborg, utlignet til 1–1 for Stabæk før hjemmelaget altså avgjorde kampen.

– Dette var artig. Ikke noe mer å si om det, sa en fornøyd Aleksander Melgalvis til TV 2 etter at Lillestrøm hadde tatt seg videre.

- Stabæk best i første

LSK-trener Arne Erlandsen sier til TV 2 at de burde ha punktert kampen tidligere, men at de er glade for seieren.

– I 1. omgang var vi ikke der vi skal være, sa Erlandsen og sa han mente Stabæk var det beste laget de første 45 minuttene.

– Jeg synes vi presterer en bra kamp i annen omgang, da var vi der vi skal være, sa Erlandsen.

Fotball på Romerike på en lørdagskveld i slutten av august er ingen publikumsmagnet.

Selv om det aldri så mye handler om kvartfinale i cupen og en mulig festsøndag på Ullevaal i november, var det mange gule seter og færre med gule drakter rundt den grønne gressmatten.

