Lillestrøm-fansen stilte med «Mot voldtekt»-banner. Så krevde Molde at det måtte fjernes.

fotball

Søndag tapte Lillestrøm 1–2 for Molde i Eliteserien. En gruppe LSK-supportere hadde med seg et banner med teksten «Mot voldtekt». Dette som en åpenbar markering mot Molde-spilleren som nylig ble tiltalt for voldtekt.

Få minutter etter at supporterne hengte opp banneret, tok imidlertid Molde affære. Det forteller LSK-supporter Vidar Evje - som var et øyenvitne til det hele.

– Banneret ble tydelig observert fra Molde sin side. Det dukket opp seks-syv sikkerhetsvakter. Så kom en representant fra Lillestrøm der vi står med banneret, sier Evje til Aftenposten.

– Da fikk vi beskjed om å ta ned banneret, og at hvis vi ikke gjorde det, måtte politiet komme opp på tribunen. Da ble banneret overlevert helt udramatisk.

Hevder Molde tok initiativet

Evje understreker at han ikke var involvert i å ta med banneret opp til Molde. Han er kritisk til at Molde bedriver det han opplever som sensur.

Det var Molde som oppdaget banneret og tok initiativ til å fjerne det. Det forteller Lillestrøms sikkerhetssjef Ronny Frilseth til Nettavisen - som omtalte saken først.

Kanarifansens talsmann Kenneth Kvebek skriver følgende om hendelsen i en SMS til Nettavisen:

– Jeg har ingen kommentar. Banneret er unødvendig og ble fjernet. Greit nok.

Molde-ledelsen har ikke ønsket å kommentere saken.

Rettssak i august

Rettssaken mot Molde-spilleren som er tiltalt for sovevoldtekt, er berammet til 14. og 15. august. I mars ble det kjent at statsadvokaten hadde bedt om at det skulle tas ut tiltale mot eliteseriespilleren.

Molde har valgt ikke å suspendere den tiltalte. Klubben avventer domstolens behandling av saken.

Siktelsen mot spilleren ble tatt ut i fjor sommer, og saken har vært etterforsket siden den tid. Saken ble i januar ferdigstilt, men statsadvokaten mente den krevde videre etterforskning.

