Lillebror Rindarøy signerte treårskontrakt

fotball

Ole Martin Rindarøy signerte denne uka treårskontrakt med 1.-divisjonsklubben Sogndal.

22-åringen sto klubbløs etter at kontrakten med Molde gikk ut ved årsskiftet, men Rindarøy har trent med Sogndal en stund og det var ventet at han kom til å fortsette i klubben.

Rindarøy var utleid til Sogndal i fjor høst, og gjorde sine saker meget godt til tross for at han hadde en lengre skadeperiode.

På åtte kamper scoret han tre mål, blant annet Sogndals eneste mål i kvalifiseringskampene mot Ranheim - der Sogndal til slutt tapte og rykket ned.

– Jeg er veldig fornøyd med å fortsette i Sogndal. Jeg trives veldig godt her. Sogndal er et godt lag med en fin gruppe. Vi rykket ned i fjor, men vi kommer til å gå fort opp igjen, sier Rindarøy i et intervju på Sogndals hjemmeside.

Ni MFK-kamper i fjor

– Det var en flott høstsesong for Ole Martin i fjor. Vi er derfor glade for at han kommer til Sogndal på en permanent overgang fra Molde, sier sportslig leder Håvard Flo til klubbens hjemmeside.

Rindarøy debuterte for MFK i eliteserien mot Brann sommeren 2014. Seinere var gossingen på utlån til Start, Lillestrøm og Sogndal før kontrakten med Molde gikk ut for en måned siden.

Rindarøy spilte ni kamper for MFK i fjor vår.

PS: Storebror Knut Olav Rindarøy la opp etter sist sesong.