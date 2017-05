Like før kampen fikk trenerprofilen et illebefinnende: – Jeg ble svett og likblek

Da Ull/Kisa tapte 1–3 for Bodø/Glimt 16. mai, var det uten trener Vegard Skogheim (51) på sidelinjen. Kampmåltidet tidligere på dagen ble nemlig dramatisk.

Skogheim forteller:

– Da jeg var ferdig med å spise, ble jeg vanvittig svimmel rett etterpå. Jeg holdt på å gå i bakken. Jeg var likblek og svettet, sier han til Aftenposten.

– Som lyn fra klar himmel

Trenerprofilen, som tilbragte spillerkarrièren i Viking, HamKam og den tyske storklubben Werder Bremen, forteller at høyt blodtrykk var årsaken til hendelsen.

– Det skjedde helt uten forvarsel. Jeg følte meg like fin som alltid på morgenen. Det var som om noen plutselig slo til meg. Sånn føltes det, selv om det ikke var et slag. Det kom som lyn fra klar himmel.

Ull/Kisa var raskt ute 16. mai med å forklare at situasjonen ikke var alvorlig. Vegard Skogheim forteller selv at han tenkte mest på samboeren og sine to barn da han ble undersøkt på sykehuset.

– Jeg ville ikke at de skulle høre om det via mediene. Det var viktig for meg å ringe hjem, og at de visste hvordan jeg hadde det. For utenforstående kunne det kanskje virke verre enn det var, forteller Skogheim.

Fulgte kampen fra sykesengen

51-åringen ble sendt fra den lokale legevakten til Nordlandssykehuset i Bodø. Til slutt følte han seg ikke verre enn at han fulgte kampen mellom Bodø/Glimt og Ull/Kisa på mobilen.

– Jeg hadde resultatservice på mobilen, som jeg sjekket med jevne mellomrom, sier Skogheim, som legger til at han hadde tiltro til erstatterne, og at kampplanen uansett var gjort på forhånd.

Sykehuset ville at Skogheim skulle overnatte, men trenerprofilen valgte i stedet å dra hjem med resten av Ull/Kisa-troppen samme kveld.

– Blitt anbefalt å ta det med ro

Skogheim var på besøk hos fastlegen sin torsdag, og har en ny time neste uke. Han har fått medisiner mot høyt blodtrykk.

– Jeg har blitt anbefalt å ta det med ro. Men spillerne skal ikke merke det. Det kan hende jeg ikke kan være like aktiv utenom treningene, sier Skogheim og legger til:

– Det er som en 14 dagers influensa.

Dermed er Skogheim etter planen tilbake på sidelinjen allerede søndag når Ull/Kisa tar imot Tromsdalen.

Laget fra Jessheim har imponert hittil i OBOS-ligaen og ligger på sjetteplass etter åtte runder.