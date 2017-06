Legende hyller Ronaldo. Her er fire rekorder Madrid-stjernen slo i finalen.

JUVENTUS-REAL MADRID 1–4 Cristiano Ronaldo og Gianluigi Buffon. De var de to spillerne som fikk mest oppmerksomhet før Champions League-finalen i Cardiff. Og etter en drøy time, i kampens avgjørende øyeblikk, møttes de til dyst.

Med dyrisk innstinkt var Ronaldo først på ballen inne i boksen. Skuddet var utenfor Buffons rekkevidde. 1–3 - og kampen var derfor utenfor Juventus’ rekkevidde. Til slutt fastsatte Marco Asensio sluttresultatet til 1–4.

Dermed ble finalen i Cardiff kvelden der Ronaldo fikk enda mer, og kvelden der Buffon igjen mislyktes med å oppfylle sin store drøm.

39-åringen Buffon har ennå ikke vunnet Champions League, mens Ronaldo nå har fire titler.

– Det er utrolig, sier Ronaldo etter finalen ifølge den spanske sportsavisen AS .

Ronaldo sto over flere bortekamper i serien mot slutten av sesongen, i et forsøk på å nå Champions League-finalen i toppform.

– Jeg har gjennomført en spektakulær finale. Jeg har forberedt meg på dette. Det var et bra alternativ for meg og for treneren min (å hvile i seriekamper, journ. anm.). Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg avsluttet sesongen.

Ronaldos rekorder

Ronaldo satte disse rekordene i Cardiff i kveld:

Den eneste som har scoret i tre Champions League-finaler.

Den første som er toppscorer i seks Champions League-sesonger.

Han scoret også sitt 600. mål i karrièren (for klubb og landslag).

Ronaldos andre mål var Real Madrids 500. scoring i Europas gjeveste klubbturnering.

Tar man med at Ronaldo har scoret 9 av Real Madrids 13 mål i Champions League siden kvartfinalene, er det liten tvil om at portugiseren har vært avgjørende denne sesongen.

– Han er bare for rask for dem og for god for dem, sier fotballekspert og tidligere storscorer Alan Shearer til BBC.

– Ronaldo er en vits, sier Gary Lineker, også han en spisslegende i engelsk landslagshistorie.

Zidane: – Jeg er veldig lykkelig

Real Madrid ble også den første klubben til å vinne Champions League to år på rad siden omleggingen i 1992. Zinédine Zidane ledet også de hvitkledde da det ble finaletriumf over Atlético Madrid i fjor.

– Jeg er veldig lykkelig. Jeg er heldig som er en del av denne store klubben, sier Zidane i et intervju vist på Viasat.

Ronaldo roser Zidanes pauseprat.

– Zidanes tale var positiv. Han har stor tro på oss og i andre omgang viste vi at vi er veldig gode, sier Ronaldo.

Ronaldo skrev historie

I de første 20 minuttene uteble de aller største sjansene. Hvis det var et lag som hadde overtaket, var det Juventus. Men Real Madrid har Cristiano Ronaldo.

Portugiseren spilte vegg med høyreback Dani Carvajal, og skjøt via Leonardo Bonucci og i mål.

Dette var altså Ronaldos tredje finalemål i Champions League - hvis du ikke teller scoringen i straffesparkkonkurransen mot Atlético Madrid i fjor.

Etter scoringen virket det som Juventus kom litt ut av rytmen. Men da italienerne slo tilbake, var det ren og skjær fotballkunst.

Leonardo Bonucci slo en millimeterpresis langpasning med vristen. På førstetouch spilte Alex Sandro den inn i feltet, der Gonzalo Higuaín følsomt la opp til Mario Mandžukić. Kroaten brystet ballen, roterte kroppen, og med ryggen til mål bøyde han ballen i vinkelen. «Fotball blir ikke større», lød omkvedet fra Viasat-kommentator Roar Stokke. «Et kunstverk», sa Rune Bratseth i pausen.

Ut av intet

Fra det høydepunktet gikk det nedover for Juventus.

I starten av andre omgang tok Real Madrid initiativet i kampen. Når spanjolene først scoret, kom det imidlertid ut av intet.

Brasilianske Casemiro prøvde lykken fra langt hold. Ballen gikk via Sami Khedira og unnslapp såvidt fingertippene til en Gianluigi Buffon i full strekk. 2–1 til Real Madrid.

Madrid-dominansen til tross: Det hadde vært stille rundt Cristiano Ronaldo en god stund. Det er som et øredøvende varselsignal å regne.

For da Luka Modrić kom seg forbi på høyrekanten, og slo inn i feltet, var selvfølgelig Ronaldo først på ballen. Portugiseren vippet ballen forbi Buffon - og sendte Real Madrid på vei mot finaletriumf.

Etter det styrte Madrid kampen med jerngrep. Det ble heller ikke lettere av at Juventus-innbytter Juan Cuadrado ble utvist.

Til slutt satte Marco Asensio spikeren i kisten med en scoring på overtid. Dermed sikret Real Madrid sin 12. tittel i Europas gjeveste klubbturnering.

PS. Dette var den første Champions League-finalen som ble spilt under tak. I forrige uke bestemte UEFA å lukke taket på Millenium Stadium - på grunn av sikkerhetshensyn. Den avgjørende faktoren var at taket hindrer muligheten for drone-angrep.

