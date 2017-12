Lasse Olsen blir AK-trener - skal pendle fra Ålesund

fotball

Olsen har nemlig takket ja til å bli hovedtrener i 4. divisjonsklubben Averøykameratene. Målet er opprykk på første forsøk.

– Jeg hadde vel ikke helt sett denne komme. Men de tok kontakt, og etter hvert fikk jeg litt trua på dette opplegget. AK er en klubb som har lyst å komme seg litt oppover igjen og da ønsket de en litt profilert kar til å kanskje få tilbake litt spillere og sånn, sier Olsen.

Helt siden han la opp har den tidligere AaFK-spilleren blitt værende på Sunnmøre.

Selv om han skal ta over AK på Nordmøre, skal han fortsatt bli boende i Ålesund. Det betyr at han må pendle godt over to timer – hver veg – til samtlige økter med AK.

– Det blir seine kvelder neste år, men det får jeg tåle, sier Olsen som de siste årene har vært trener i Herd.

Der har han vært trener for klubbens andrelag i 5. divisjon. 44-åringen har dessuten spilt i en del av kampene selv. Neste år var han ønsket i en rolle rundt klubbens A-lag i 3. divisjon, men Olsen gikk for AK-utfordringen.

– Ser du for deg å spille selv for Averøykameratene?

– Ja, jeg vil nok prøve litt på det. Så lenge kroppen fungerer og fotball er så morsomt som det er, så vil jeg det, sier han.

– Og salto-innkastene får AK-publikummet se neste år?

– Jada, det skal de få. Fotball er underholdning, så da må vi bruke de midlene vi har, sier han.