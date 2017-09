Lars Bohinen mener én Molde-spiller utgjorde forskjellen mellom lagene

fotball

MOLDE-SANDEFJORD 3–1

AKER STADION:(Rbnett): Laget fra hvalfangerbyen har vært årets store overraskelse i Eliteserien. Før møtet med Molde sto laget med 30 poeng på 22 kamper, og kunne med seier klatre opp på 6.plass på tabellen.

Thomas Amang og MFK ville det annerledes, og tok alle de tre poengene, og dermed måtte gjestene reise tomhendte hjem. Selv om hjemmelaget tok mer og mer over utover i kampen, synes treneren laget hans var helt på høyde i store deler av kampen.

– Jeg synes vi er helt på høyde i førsteomgang, og kampen er ganske jevn. Likevel klarer vi ikke skape noe nevneverdig, foruten scoringen. Molde er farligst, men spillemessig er vi der vi også. I andreomgang starter vi veldig bra, også kommer det 2-1 målet litt mot spillets gang. Vi har mye ball innledningsvis i omgangen, men så sovner vi bakover i banen. Etter det er det Molde som er det klart beste laget, og vinner vel sånn sett fortjent, sier treneren til Rbnett like etter kampslutt.

Høydepunkter Molde-Sandefjord 3–1

Thomas Amang skapte hodebry for trebackslinja Bohinen gikk ut med, og løp seg fri gang på gang. Han er den store forskjellen på lagene, mener treneren.

– Han er veldig rask, og gjør det vanskelig for oss. Vi snakket om det i pausen at vi måtte falle av litt tidligere, men som du ser bommet vi på det et par ganger i løpet av kampen. Da straffet han oss, og da blir det vanskelig å komme tilbake, forklarer Bohinen.

Klassescoring

Bare seks minutter etter at Molde tok ledelsen, utlignet Facundo Rodriguez Calleriza med en strålende soloprestasjon. Etter et mislykket cornertrekk fra hjemmelaget, tok han med seg ballen fra egen 16 meter, parkerte Molde-forsvaret og hamret ballen opp i Andreas Lindes høyre hjørne. Klassescoring er ordet Lars Bohinen bruker for å beskrive målet.

– En vanvittig scoring, rett og slett. Han viser hva han kan der. Det er ingen tvil om at han er en god spiss. Det er kanskje sånne mål vi må score i kamper som dette, for å få med oss noe. Vi kan ikke regne med at vi skal spille rundt Molde her på Aker stadion, det sier seg selv, sier treneren om scoringen.

Vil ikke høre snakk om fornøyet Eliteserie-kontrakt

Som årets store overraskelse, er Sandefjord allerede så godt som klar for en ny sesong i Eliteserien. Bohinen selv er litt mer lunken, og presiserer at det er mange kamper igjen, selv om det er åtte poeng ned til nedrykksplassen.

– Vi har vel egentlig aldri følt at vi er trygge. Alle andre sier at det vil gå bra, men sånn er ikke vi. Vi er nødt til å fighte oss til i alle fall tre poeng til, så kan vi begynne å snakke om det. Aalesund kommer på besøk nå i neste runde, og den kampen blir veldig viktig for oss, siden de er en rival på nedre halvdel av tabellen. Vi har bare fem på poeng på dem nå, og de kan fort bli spist opp om vi taper neste helg. Etter det møter vi både Strømsgodset og Haugesund, og ingen av de kampene er kamper man nødvendigvis føler seg trygge på tre poeng. Vi skal i alle fall bruke denne uka godt, så er vi klare igjen til neste helg, sier treneren, med blikket allerede rettet på oppgjøret mot Aalesund neste søndag.