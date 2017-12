Lars Bohinen blir ny Aalesund-trener

fotball

Klubbdirektør Geir Steinar Vik forteller at det er blitt jobbet med en lang liste av trenerkandidater. Klubben har blitt kontaktet av en rekke interessenter fra inn- og utland. Valget falt til slutt ned på Bohinen, noe Vik er strålende fornøyd med.

– Vi mener at dette er en god match, og gleder oss til å ta fatt på samarbeidet. AaFK får en trener som ble nominert i kåringen av årets trener i Eliteserien, og en leder som vil være en viktig skikkelse i vårt langsiktige arbeid med å gjenoppbygge AaFK til en toppklubb i norsk fotball, sier klubbdirektør Geir Steinar Vik i en pressemelding.

Styreleder i Ålesund Fotball AS, Jan Petter Hagen, tror at Bohinen vil skape et stort engasjement rundt AaFK:

– Vi vet at AaFK er en attraktiv klubb for trenere. Lars Bohinen har god erfaring både som trener og sportsdirektør, samt en lang og innholdsrik spillerkarriere. Han kommer til å skape engasjement rundt seg og i klubben, mener Hagen.

John Arne Riise var raskt ute for å gratulere klubben med ansettelsen:

Velkommen til @AalesundsFK @Lars_Bohinen 👏🏻🔝 Nå snakker vi om meget bra signering!! Perfekt for en klubb som skal starte på nytt 👍🏻 — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) December 20, 2017

– Bohinen ekstremt motivert

Sportslig leder Bjørn Erik Melland i AaFK sier det har vært en intensiv prosess med mange navn på blokka.

- Vi har hatt dialog med Lars en liten periode og forsøkt å bli kjent med han. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av ham og han har gjort en veldig god jobb i Sandefjord. Lars har vært med på opprykk fra Obos og kjenner Obos-ligaen godt. Han er ekstremt motivert og filosofien passer oss. Han er tydelig og vet hvordan han vil ha det, sier Melland.

Lars Bohinen er for tiden på ferie i Dubai og har etter kontrakten første arbeidsdag 2. januar.

Nå begynner arbeidet med spillerlogistikk.

- Lars er opptatt av å bygge klubb og jeg tror han har et navn folk setter pris på. Han kjenner mange spillere og har et godt nettverk. Da åpner det seg nye muligheter for oss i forhold til nye spillere. Vi ønsker å ha en stall på 20-22 spillere, sier Melland.

Klubb med potensiale

Lars Bohinen er en velkjent skikkelse for alle som følger norsk fotball, og en av de mest profilerte norske fotballpersonlighetene. Siden 2014 har han ledet Sandefjord, blant annet til to opprykk til Eliteserien.

Bohinen har også en fortid i Vålerenga og Stabæk, henholdsvis som sportslig administrativ leder og sportsdirektør. Som spiller har Lars Bohinen 49 A-landskamper for Norge, og klubbkarriere i blant annet Nottingham Forest, Blackburn og Derby. Nå ser han frem til et nytt kapittel i sin fotballkarriere.

– Det er flere ting som har trigget meg til å velge AaFK. Jeg føler det ligger et stort potensiale i klubben og dens omgivelser. Engasjerte supportere, et engasjert næringsliv og et solid fundament i form av et flott stadion, gode spillere og gode treningsforhold. Så må vi sørge for å tette de hullene som finnes i spillertroppen, og nullstille dem som er med fra 2017-sesongen, forklarer Bohinen.

Han skal ha vært meget aktuell til å ta over trenerjobben i Viking. Den gikk imidlertid til veteranen Bjarne Berntsen.

Vil bygge prestasjonskultur

Etter et nedrykksdrama uten sidestykke, var det til slutt de oransje fra jugendbyen som måtte ta steget ned i OBOS-ligaen. Klubben har ambisjoner om å rykke rett opp. Bohinen mener opprykk på første forsøk bør være innen rekkevidde. Deretter kan man tenke langsiktige mål for AaFK og Eliteserien.

– På kort sikt må klubbens ambisjon være å rykke opp igjen. Jeg vet av erfaringen at det ikke er en enkel øvelse, men det må være et helt klart mål, sier Bohinen.