Landslagsspiller måtte hoppe på sjøen da båten begynte å brenne: – Jeg hadde panikk

Det ble dramatikk da landslagsspiller Caroline Graham Hansen (22) og moren Bettina (50) dro ut på sjøen utenfor hytta i Drammensfjorden torsdag ettermiddag.

Etter ti minutter på sjøen stanset båten. Først kom det en lyd fra motoren, og så begynte det å brenne.

– Hadde panikk

Moren ringte brannvesenet, som ba de to om å forholde seg rolig. Men de to i båten var redde for en eksplosjon, og valgte å hoppe i vannet etter kort tid.

– Det var en ekkel opplevelse. Flammene sto ut og vi hadde ikke kontroll på situasjonen. Jeg hadde helt panikk da jeg hoppet i vannet. Vi var ganske nære land, men hadde vi vært ute på havet, så hadde det ikke vært så lett å bli funnet, sier hun til VG.

Svømte til land

Brannen startet 50–100 meter fra land, så de svømte inn selv. På land fikk de tilsyn av helsepersonell på stedet. Ingen av de fikk fysiske skader i brannen.

Personen i båten måtte svømme til land og ble raskt tatt hånd om av redningspersonell. — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) June 29, 2017

Politiet i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at årsaken til at brannen startet fortsatt er ukjent, men at båten vil bli undersøkt av teknikere.

22-åringen ble tatt ut i EM-troppen, og hun vil få en sentralt rolle i laget som skal kjempe om gull i Nederland. Landslagstroppen samles på onsdag. EM starter 16. juli.