Lagerbäck slår tilbake mot pressen: – Jeg liker ikke folk som lyver om noe jeg ikke har sagt eller gjort

Lars Lagerbäck stemples ofte som grå og tverr i svenske medier. Landslagssjefen føler seg urettferdig stemplet etter å ha tatt igjen med journalistene.

Selv ikke fem strake sluttspill med Sverige var nok til å slippe pressens skarpe penner.

– I Sverige påstår man at jeg ikke liker mediene, men det er helt feil. Jeg har alltid hatt åpen telefon, stilt opp på pressekonferanser og relativt ofte gjort intervjuer om jeg har hatt tid til det. Men jeg tok igjen med noen av tungvekterne. Så spredte det seg at jeg ikke liker mediene, bare fordi jeg ikke holdt kjeft, sukker Lagerbäck.

Det føles nesten som det plager ham. Der Drillo her hjemme nærmest ble udødelig, selv om han også kunne ha sine fighter med pressen, fikk Lagerbäck jevnlig høre at han burde få sparken.

– Jeg liker å ta fighten. Det er litt gøy. Det blir en intellektuell utfordring. Det beste er om du kan komme på ideer som journalistene napper på, uten at de selv forstår det, småhumrer mannen som skal gjenreise norsk landslagsfotball.

Han sier han fint lever med kritikk, men at journalistene ikke slipper unna om de farer med løgner.

– Fordelen med å bli eldre, er at jeg ikke bekymrer meg så mye. Jeg har lært meg gjennom årene å forstå mediene. Dere fokuserer veldig på spillerne som ikke er med i troppen. Jeg har forstår den journalistiske vinkelen, men vi har ulike agendaer.

– Det eneste jeg reagerer på, og som har hendt i Sverige, er når det blir funnet på en historie eller vinklet som en historie. Jeg fikk noen motstandere blant tungvekterne i Sverige, for jeg tok igjen og sa ifra. Jeg liker ikke folk som juger om noe jeg ikke har sagt eller gjort. Eller når de finner på noe. En slik person respekterer jeg ikke, men jeg har ingen problemer med å få kritikk.

Jakt på unge

Der forgjenger Per-Mathias Høgmo innrømmet at han fikk silt informasjonen i pressen, er lærerutdannede Lagerbäck noe mer leselysten.

– Jeg følger med litt på internett. Jeg leser det jeg ser som interessant. Det er ganske ok. Fra et fotballsynspunkt spesielt, siden det etter en tung periode er en stadig jakt på nye spillere. Særlig de unge spillerne løftes frem, men det kan bli vanskelig å håndtere for de unge. Det er veldig uvanlig at man har spillere under 21–22 år i et landslag. I Sverige var Fredrik Ljungberg den yngste som etablerte seg, han var 21 år. Zlatan var ikke fast før han ble 22. Men så er da dere i mediene veldig opptatt av å vurdere spillerne ut ifra de 45 sekundene de har ballen.

Ikke snillere i Norge

– Opplever du norske medier snillere enn Aftonbladet og Expressen?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg føler at norsk mediene kan være ganske tøff, men rundt landslaget har jeg ikke sett noen overtramp.

– Du slapp ikke unna i hjemlandet selv med fem strake mesterskap.

– Det var en veldig «drive» etter alle mesterskap. Nesten annethvert år sa de at jeg burde få sparken. Det er mer gøy når man har et positivt bilde av landslaget. Da det sto på som verst, påvirket det spillerne. De tok oftest parti med oss i trenerteamet og ble også negative.

– Men jeg stiller også opp med de jeg har hatt litt «klasj» med. Jeg har aldri boikottet noen, men jeg blir langt mer restriktiv mot en slik journalist, men er vi på en pressekonferanse, skal alle få samme sjanse. Det er min policy.

Ikke i badekaret

NTB viser ham et bilde av Egil Olsen halvnaken i et badekar, tatt foran Frankrike-VM.

Landslagssjefen studerer bildet nøye og flirer.

– Jeg har stilt opp på dumme greier, og det der er en dum greie. Det hadde jeg ikke stilt opp på, men jeg har gjort ting fordi det inngår i jobben, blant annet i reklame for sponsorene. Jeg kan ikke huske å ha stilt opp på slike bilder i det minste.

– Om du tar Norge til en sluttspillfinale da?

– Ikke min alder i alle fall, humrer Lagerbäck. (@NTB)