Lagerbäck så ydmykelsen i reprise: - En utrolig lærepenge

Lagerbäck hadde sett kampen og det ydmykende 0-6-tapet på nytt tirsdag morgen før han møtte den norske pressen på flyplassen i Stuttgart.

Det hadde han gjort sammen med assistenttrener Per Joar Hansen, keepertrener Frode Grodås, analysesjef Kenneth Wilsgård og toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Da får man ytterligere et perspektiv på matchen. Vi møter et utrolig bra lag. De spiller angrepsfotball etter læreboken. Hvis vi skal ta med noe som helst positivt, så er det at vi har veldig mye å lære, ikke minst om tempo og bevegelse, sa Lagerbäck til NTB.

Han så også et par andre ørsmå positive trekk.

– Det er også positivt at vi tross alt har en grunnstruktur i forsvarsspillet, men så henger vi ikke med tempomessig. Vi kommer ikke inn i kropp, og jeg tror at det var 8-2 i frispark. Det viser at vi ikke var tilstrekkelig bra, mens de var fantastisk bra. Dette var en utrolig lærepenge.

– Var dere ikke forberedt på hvor hardt tyskerne kom til å gå ut?

– Jo. Vi hadde ventet en tøff match, og så kan man alltids diskutere hvordan vi skal spille. Det var noen journalister som mente at vi burde ha spilt med fem spillere bak, og ser man kortsiktig på resultatet, så er det en løsning.

– Men jeg kjenner at vi har hatt framgang i de tre siste kampene, og da ønsker jeg å holde fast ved en struktur som fungerer. Så kan det hende at vi må tilpasse oss mer i framtidige kvalifiseringskamper om man møter et lag som Tyskland. Den eneste tilpasningen vi gjorde er at vi kjørte inn Jo Inge (Berget) som en allrounder og en vi brukte som en femtemann på midten når vi forsvarte oss, sa Lagerbäck.