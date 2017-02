Lagerbäck om Skjelbred-avgjørelse: - Holder døren åpen for retur

Onsdag kom nyheten om at Per Ciljan Skjelbred har spilt sin siste landskamp i denne omgang. Hertha Berlin-spilleren, som debuterte for Norge mot Tyrkia i 2007, stopper dermed på 43 landskamper.

I et intervju med Adresseavisen forklarer 29-åringen at han ikke lenger har motivasjonen som er nødvendig for å spille videre for Norge. Den tidligere landslagskapteinen vil nå bruke mer tid på familien, og på karrieren i Tyskland.

Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck er i gang med å kartlegge hvilke spillere han vil ha med seg til VM-kvalifiseringen borte mot Nord-Irland i mars. Nå kan han sette en strek over navnet til Skjelbred.

– Det er synd, naturligvis, at han nå gir seg på landslaget. Jeg har snakket med Per, og når han kjenner at han ikke er motivert lenger, så er det ikke så mye å gjøre. Jeg må bare respektere det, sier Lagerbäck.

Skjelbred har ikke lukket døra helt for en retur for Norge.

– Jeg holder døra oppe, dersom han får motivasjonen tilbake igjen, sier Lagerbäck.

– Hva kan du si om Skjelbred som spiller?

– Han har vist gjennom årene at han er en god spiller, men nå er han historie når det gjelder landslaget, så han tenker jeg ikke på mer, sier Lagerbäck.

– Jeg skjønner Per

Mangeårig landslagskaptein Rune Bratseth ble overrasket over onsdagens nyhet.

– Det synes jeg er synd, og det kommer overraskende på meg – i hvert fall med tanke på endringen i landslagsledelsen, sier han.

Skjelbred har vært en profil for tyske Hertha Berlin, og var landslagskaptein under Per-Mathias Høgmo.

– Jeg skjønner Per, han er en familiemann og har mye i perioder i Bundesliga. Men jeg var i Berlin og så Per nå på lørdag, og da spilte han godt, så dette er synd for landslaget. Per er en av spillerne vi har ute i Europa som spiller på høyest nivå, og jeg tror definitivt han ville ha vært i troppen til Lars Lagerbäck.

– Mister en kvalitetsspiller

Toppfotballsjef Nils Johan Semb skryter også at trønderen.

– Han er en fin ambassadør for norsk fotball, både når det gjelder klubb- og landslag. Og ikke minst etter at han etablerte seg i Hertha har Per blitt en spiller som nyter stor respekt i Bundesliga, noe jeg unner han veldig mye. Han hadde en tøff vei i starten av Tyskland-tiden, sier Semb.

Han understreker at Norge nå mister en god spiller.

– I landslagssammenheng var han veldig tidlig med på aldersbestemte lag, og var i den siste perioden kaptein. Landslaget mister en kvalitetsspiller, med erfaring fra et nivå som gjør ham vanskelig å erstatte. Jeg skulle gjerne sett ham på landslaget i mange år til. Samtidig er det en riktig beslutning å ta når motivasjonen ikke er til stede – den må være der om man skal være på et landslag, sier Semb.