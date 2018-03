Lagerbäck og «Perry» dro på studietur til Guardiola: – Det er en syk verden

fotball

Siden avslutningen av forrige landslagsår har trenerduoen Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen vært på studietur. De stoppet blant annet innom hos Pep Guardiola og hans stab i Manchester City.

– Vi så på en trening og en kamp og snakket noe med dem. Det var interessant å se, og du får en påminnelse om at det er noen skiller. Det handler også om økonomi. I dag vinner de klubb- og landslagene som har mest penger, sier Lagerbäck.

Nettopp den enorme forskjellen i ressurser var noe assistenttrener Hansen bet seg merke i.

– Du kan jo velge å bli oppgitt, for du konkurrerer jo egentlig mot et land, sier han og tenker på at Manchester-klubben er eid av en arabisk sjeik.

– Det er syke penger som er i spill. Det er en syk verden, hvis du kan si det på den måten.

Viktige referanser

Hansen peker på at City har 400 ansatte og henter de beste spillerne fra hele verden - også til akademiet sitt.

– Jeg tror det er viktig å få referanser på hva de beste gjør, når det gjelder økonomi, fasiliteter og treningsprosessen (den individuelle oppfølgingen av spillerne). Det er kvalitet i hverdagen fra de er små og til de debuterer på A-laget. De referansene er det viktig å få hjem til Norge, så må vi modellere det til våre forhold.

Utsendingene fra norsk fotballs flaggskip fikk ikke noen lang samtale med Guardiola.

Hansen kaller det et hastig møte med noen høflighetsfraser, men mener likevel de fikk et utbytte av å se katalaneren i aksjon på feltet og hvor dedikert og systematisk han organiserer treningene og klubben.

Lagerbäck mener ikke de store pengeforskjellene mellom Norge og de rikeste i Fotball-Europa trenger å være et uoverstigelig hinder.

– De fem-seks største er alltid med i toppen. Vi andre må jobbe hardt og finne vår vei og hva vi kan være best på, som det mentale, det fysiske og det å være best organisert.

Best på det som er gratis

Hansen trekker frem det de største og beste utviklingsmiljøene i Europa gjør på det systematiske knyttet til trening. Det er et klart og gjennomarbeidet planverk fra spillerne starter med fotball og til de forhåpentligvis er på det øverste nivået.

«Perry» ser ingen grunn til at Norge skal være noe dårligere enn resten på dette området.

– Vi har jo noen av de beste skolene i verden, de lager skolerings- og utviklingsplaner for elevene. Vi bør bli bedre på dette i Norge, sier han.

Dette er også noe av det han reflekterer over etter å ha kommet hjem fra den styrtrike Manchester-klubben.

– Vi må bli bedre på det som ikke koster penger. Vi må bli bedre på å utvikle de spillerne med størst potensial. Vi er ikke så mange, så vi må bli bedre til å ta vare på dem.

Kravene til enkeltspillere

Han mener dette må prioriteres om Norge skal komme til mesterskap og norske klubblag få delta i Europa.

At de store klubbene vil kjøpe de beste individualistene er han ikke i tvil om, men sier områder som lagånd og organisering må kjennetegne norsk fotball.

– Vi må finne vår vei og få mer ut av hver krone, være dyktigere på spiller- og trenerrelasjonen, ha gode trenerveiledere og det som er tuftet på de gode verdiene, sier Hansen.

Til tross for de enorme forskjellene ser han noen områder som har overføringsverdi til Norge.

– Det går på kravene de setter til spillerne og hva de skal lære seg. I Norge må vi lære at hvis spillerne gjør noe feil eller galt, så må de gjøre det om igjen. Der er de foran oss. Vi må sette mer krav til hva som er en god trening og profesjonalitet, sier Hansen.