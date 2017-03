Lagerbäck førte til økt optimisme, men allerede etter 86 sekunder kom kalddusjen

Nord-Irland - Norge 2–0

BELFAST/OSLO: Etter et begredelig 2016 var det optimisme som rådet før Lagerbäcks debut som sjef for Norge.

68-åringen sa før kampen at han mente det var mellom 10 og 40 prosent sjanse for at laget hans skulle klare annenplassen i gruppen som gir play off-spill om VM-plassen.

Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.

Ekstremt passivt forsvarsspill av Even Hovland ga Jamie Ward all tid i verden til å ta imot ballen, vende opp og skyte helt upresset. Ballen for inn i lengste hjørne, og Lagerbäck hadde fått en marerittstart på sin regjeringstid.

– Ikke bare på målet, men i hele første omgang ble vi for stillestående og passive. Vi må definitivt forbedre oss, sier Lagerbäck til Eurosport.

– Når fløyta går er vi ikke helt der vi skal være. Da får vi svi, sier Even Hovland.

– Mye å ta tak i

Kanskje var det den tidlige kalddusjen som slo luften ut av det norske laget, eller så var ikke en uke på treningsfeltet nok for den nye treneren til å få dem til å forstå hvordan de skal spille.

For det som ble prestert kan umulig ha vært planen, det var en omgang på nivå med det svakeste fra fjoråret. Svensken overrasket «alle» da han valgte Håvard Nordtveit helt ute av kampform fremfor Sander Berge fra start.

– Det er mye å ta tak i. Det er et stykke opp og frem ennå. Men vi må vente litt før vi kan vurdere Lagerbäcks jobb, sa Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal.

– Vi er ikke tøffe nok. Vi blir straffet hver gang fordi vi ikke er nok til stede, sa han senere.

Det ble tidlig klart at lange innkast fra Nordtveit var en del av planen, men de traff nesten uten unntak nordirske hårmanker.

De lange oppspillene fra forsvarsfireren var enten upresise, eller så endte de som regel med enkle seire for hjemmelagets midtstoppere.

Søderlund traff tverrliggeren

Alexander Søderlund sto for omgangens norske øyeblikk da han fra 20 meter vendte opp og banken ballen i tverrliggeren nesten helt borte i motsatt kryss etter 27 minutter.

Det ville vært en fantastisk scoring om ballen gikk inn, men symptomatisk nok gjorde den ikke.

De som øynet et håp om at Norge var i ferd med å spille seg inn igjen i kampen ble raskt skuffet.

Nordtveit slurvet da han skulle dekke opp for midtstopper Gustav Valsvik som hadde tatt med seg ballen fremover. En norsk forsvarslinje som var alt annet enn rett ga Conor Washington et hav å løpe i. Han var sikker alene med keeper Rune Almenning Jarstein.

Nordirene lukter VM-spill

De over 18 000 nordirene på tribunene likte naturligvis det de så, de sang og skapte en fantastisk atmosfære.

Etter fjorårets EM-suksess med åttedelsfinale er de sultne på mer suksess, og etter seieren over Norge er de laget som følger nærmest Tyskland i gruppen.

Det norske spillet bedret seg noe etter pause, men kanskje var det like mye nordirene som la seg lenger bak i banen. De norske sjansene uteble uansett, og hjemmelaget var farligst på overganger.

Nord-Irland skal kjempe med Aserbajdsjan og Tsjekkia om retten til omspill for Russland-VM i 2018.

For Lars Lagerbäck er det nå bare å se frem mot EM-kvalifiseringen som starter neste høst.

– VM-sjansene nå er naturligvis minimale. Det er fakta, sier Lagerbäck.

