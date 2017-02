Lagerbäck er Norges nye landslagssjef: - Det blir tøft, krevende og spennende

Ullevaal stadion: Den nye sjefen ble presentert i landslagets garderobe på Ullevaal, som for anledningen var rigget til pressekonferanse. Den siste halvtimen før presentasjonen ble flere navn diskutert i gangene på nasjonalarenaen. Lars Lagerbäck i kombinasjon med Leif Gunnar Smerud var det ene, Erik Hamrén ett annet.

Lars Lagerbäck * Født: 16. juli 1948 (68 år). * Klubber som spiller: Alby (1960–69), Gimonäs (1970–74). * Klubber som trener: Kilafors (1977–82), Arbrå (1983–85), Hudsviksvall (1987–89), Sverige U21 (1990–95), Sverige B (1996–97), assistent for Sverige (1998–99), Sverige (2000–09), Nigeria (2010), Island (2011–16). * Meritter: Tok Sverige til VM (2002, 2006) og EM (2000, 2004, 2008), ledet Nigeria i VM 2010) og tok Island til EM (tap i kvartfinale 2016). * Aktuell: Ansatt som landslagssjef for det norske herrelandslaget i fotball.

Lagerbäck erstatter Per-Mathias Høgmo som var ferdig i jobben som norsk landslagssjef etter tapet for Tsjekkia i Praha i november.

– Tøft, krevende og spennende

– Dette er en utfordring som virkelig motiverte meg. Prestasjoner og resultater hittil i VM-kvalifiseringen har ikke vært gode. Vi må være ærlige på hvor vi står, samtidig ser jeg et potensial i dette laget. To særdeles viktige og avgjørende kamper står for tur. Det blir tøft, krevende og spennende. Og jeg er kjempemotivert for oppgaven, sier landslagssjef Lars Lagerbäck, som starter i jobben umiddelbart.

Den svenske 68-åringen hadde braksuksess med det islandske landslaget i 2016. Mot alle odds tok han laget til kvartfinale i EM, blant annet etter å ha slått ut England av turneringen.

Han begynte å diskutere den ledige jobben med fotballpresident Terje Svendsen for noen uker siden. Dette var ikke det eneste jobbtilbudet 68-åringen har mottatt.

– Jeg fikk noen tilbud som man kunne levd veldig godt på, men for meg er det det fotballmessige som er interessant. Da vi begynte å diskutere for noen uker siden, så føltes det bra og spennende og som en herlig utfordring, sier Lagerbäck.

VM-spill fortsatt mulig

– Han er en landslagsekspert. Han har stått 18 år sammenhengende med Island og Sverige. Han har veldig gode resultater med nasjoner vi kan sammenligne oss med, sier Nils Johan Semb.

Han har ledet jakten på Norges nye landslagssjef den siste tiden. Fra før har Ståle Solbakken takket nei til jobben, mens Ole Gunnar Solskjær sa nei til videre samtaler nylig.

Norge har hatt en svært svak åpning på VM-kvalifiseringen, med tap mot Tyskland, Tsjekkia og Aserbajdsjan. En seier er det blitt, hjemme mot San Marino, og avstanden opp til gruppeleder Tyskland er allerede på ni poeng.

– Det er vanskelig å vinne gruppen, men det finnes fortsatt en mulighet, sier Lagerbäck.

Norge er fire poeng bak Nord-Irland på annenplass, som gir muligheten til playoff.

