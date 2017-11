Krystallklar Lagerbäck krever endring: – Kan ikke underprestere slik

fotball

BRATISLAVA: 69-åringen tok søndag med seg spillerne sine fra det tidligere Jugoslavia til det tidligere Tsjekkoslovakia.

Han så ingen grunn til å pynte på den svake prestasjonen lørdag. Første mulighet til å rette opp inntrykket er mot Slovakia tirsdag.

– Vi må opp flere hakk. Hvis vi presterer like dårlig tirsdag, må både spillerne og jeg spørre oss hva vi holder på med. Jeg forventer at det skal være klart mye bedre, sier svensken.

– Er det noen varsellamper som blinker for deg, når det nå ble nok en kamp hvor veldig lite fungerer?

– På en måte kan du si det, men vi er i den lykkelige situasjonen at vi har flere samlinger foran oss og har en kamp til nå hvor vi kan vise oss fra en bedre side. Jeg er ikke kjempebekymret, men det er noe vi må lære av. Vi kan ikke gå ut og underprestere som vi gjorde lørdag. Vi må ha et mye høyere minstenivå enn dette når vi spiller landskamper.

Nytt tap vil være stort steg tilbake

Lagerbäck mener tirsdagens kamp utenfor Bratislava blir en test av karakteren til spillerne.

I hans regjeringstid er det nå blitt tre tap. Åpningskampen i Belfast har han selv tatt sin del av skylden for, men både seksmålstapet for Tyskland og tomålstapet nå mot makedonerne var spillerprestasjoner som var altfor svake.

Nok en slik kamp som avslutning på 2017 vil være et klart steg tilbake fra forbedringene laget har vist så langt i høst.

– Ja, det er jeg helt enig i. Nå må vi vise at vi kan. Vi har gått på noen tap tidligere, men har likevel slått tilbake. Det blir vel en ekstra motivasjon og ekstra skjerping når det ble som nå.

– Du har snakket om mangelen på ledertyper og noen karakterer i laget som går foran. Ser du flere av dem nå?

– Jeg synes det begynner å komme seg på treningene, der snakkes det mye. Vi har snakket om å stille krav. Vi må opp så vi driver hverandre hele tiden.

Norge under Lagerbäck Nord-Irland-Norge 2–0 Norge-Tsjekkia 1–1 Norge-Sverige 1–1 Norge-Aserbajdsjan 2–0 Tyskland-Norge 6–0 San Marino-Norge 0–8 Norge-Nord-Irland 1–0 Makedonia-Norge 1–0 Slovakia-Norge (tirsdag)

Ingen unnskyldninger

Lagerbäck sier at han etter Tyskland-fadesen satte søkelyset på å løfte det laveste prestasjonsnivået til laget. Det kommer han til å ta tak i fremover, så han slipper flere opptredener som mot Makedonia.

– Ja, definitivt. Vi kommer til å snakke om det før hver kamp. Med et landslag er det så få kamper, at du har ikke råd til å klappe sammen hvis du vil til et sluttspill. Det er noe som vi absolutt må lære oss, at vi hele tiden er så nær 100 prosent.

– Rammene i Skopje var kanskje ikke de mest motiverende, det var en treningskamp med få på tribunen, det regnet og var kaldt. Er det en unnskyldning for å prestere så dårlig?

– Nei, det synes jeg ikke. Er vi samlet som et landslag skal vi alltid prestere. Vi har også en retningslinje som sier at vi aldri skal prøve å gjemme oss bak noe. Vi må selv ta ansvar. Gjør vi det dårlig, så er det vi som har gjort det dårlig. Vi kan ikke gjemme oss bak hvordan forholdene var.

Gir seg selv «knapt godkjent»

Lagerbäck er klar på at det betyr at han forventer en helt annen innstilling mot slovakene. Han har spesielt et par områder han vil se forbedringer på.

– Jeg vil se et mye bedre taktisk spill, men fremfor alt veldig mye mer aggressivitet og engasjement. Vi ble altfor passive fremfor alt i angrepsspillet. Forsvarsspillet var ok, men vi tapte ballen i dumme situasjoner, og da var vi heller ikke i balanse.

Da svensken ble bedt om å rangere landslagsåret på en skala fra én til ti, svarte Lagerbäck «knapt godkjent».

– Et sted mellom fire og fem, jeg vet ikke helt hvor dere setter grensen.

Samtidig sa han at hvis du ser bort fra kampene mot Tyskland og Makedonia, mener han at ting blir bedre og bedre. Forsvarsspillet mener han har vært bra, i angrepsspillet er det blitt mer og mer variasjon.

– Fortsatt er vi for ineffektive og skaper for få målsjanser. Det skal forhåpentligvis komme på plass.