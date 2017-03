Kristiansund-kompisene møtes til trenerduell. Det hadde ikke skjedd uten en sjekk på 2.250.000 kr.

– Hjemmebane for meg? Det vil jeg ikke si. Jeg vokste opp med at det skulle være borteseier der!

Ole Gunnar Solskjær blunker lurt, sier han pleier å terge kompisene fra hjembyen med det, at han har heiet på bortelagene som har spilt på Kristiansund stadion.

Nå gjør han det definitivt. Kristiansunderen Solskjær kommer hjem til Kristiansund som manager for naboen Molde. Der møter han sin gamle kompis og Clausenengen-lagkamerat fra 1994-sesongen, Kristiansund-trener Christian Michelsen.

– Jeg har brydd meg om fotballen i Kristiansund i nesten 40 år. Endelig har vi fått et eliteserielag. Og så er jeg en av dem som skal være med på å ødelegge den første dagen, selve festdagen, for dem ...

Én by – to lag

Kristiansund har vært en prøvet by. Den har måttet tåle noen slag.

Den bitre sykehusstriden med nabo Molde er fortsatt et åpent sår.

I arbeiderbyen har det i senere år også vært nedgang i oljesektoren, som igjen har ført til stor arbeidsledighet.

Men nå har kristiansunderne noe felles å glede seg over: Nyopprykkede Kristiansund Ballklubb.

Det har ikke alltid vært slik.

Frem til 2003 hadde Kristiansund to fotballag.

Clausenengen FK. Som har fostret Ole Gunnar Solskjær.

Og Kristiansund FK. Der blant annet Magnar Isaksen fra bronselaget spilte sine første fotballkamper.

Klubbene var omtrent like store. Begge spilte i forskjellige perioder på nest øverste nivå i norsk fotball.

Men to mellomstore klubber fra en mellomstor norsk by sloss om de samme spillerne og sponsorkronene.

CFK og KFK klarte aldri å samarbeide.

Pappa Solskjær bestemte

Solskjær er vokst opp i bydelen Karihola, som ligger i «KFK-land», men pappa Øyvind var opprinnelig «CFK-gutt».

– Fatter'n var heldigvis klok. Han sa: «Du spiller for Clausenengen!», ler Solskjær i dag.

– Men det var veldig splittet. Det var to klubber som begge håpet at de var laget som stakk av. Det var sterk rivalisering, men det var nok holdninger som preget mest den eldre garde.

Lokalavisjournalist Rune Edøy i Tidens Krav opplevde selv steile fronter da han var keeper for KFK som guttespiller på 80-tallet.

– Jeg vet at det har vært søsken som har spilt for hver sin klubb og som ikke snakket med hverandre. Den ene var CFK’er, den andre KFK’er, og det ble sånn at ungene deres heller ikke fikk lov å spille i den andre klubben. I årtier var det umulig for klubbene å samarbeide. De var også mange sterke personligheter som var mot sammenslåingen. Noen er det også fortsatt, men de blir færre og færre, forteller Edøy.

– Klubbene var rivaler helt siden krigen. Det var to lag. Men området var for lite for to lag, sier mangeårig CFK-trener Ole Olsen.

Begge klubbene ville opp og frem. Begge mislyktes.

I 2003 var Kristiansund-fotballen helt på bunn.

Clausenengen rykket ned fra nivå tre til fire.

Kristiansund klarte ikke å komme seg opp fra nivå fem.

Banksjefen tok grep

På gamle Atlanten stadion, Clausenengens hjemmebane, ble en av byens banksjefer overtalt av sin sønn til å gå på kamp. Knut Gunnar Ødegård syntes det var en trist opplevelse. Resultatene var svake, entusiasmen borte, Ødegård syntes synd på tilskuerne.

Kristiansund-fotballen var i krise.

Ødegård snakket med folk rundt seg, han visste at byens to klubber nektet å samarbeide, men ga seg ikke. Noe måtte gjøres. Ødegård tenkte lenge. Banksjefen vurderte å la Sparebank1 Nordvest gå tungt inn som sponsor i en av klubbene.

– Men som bank i et lokalmiljø måtte vi ha støtte fra begge leire. Derfor måtte de gjøre det sammen, forteller Ødegård.

Han og banken ga CFK og KFK et tilbud de ikke kunne si nei til sommeren 2003: 2.250.000 kroner. Betingelsen var at de slo sammen A-lagene til en toppfotballsatsing i Kristiansund Ballklubb.

– Nøkkelen var pengene. KFK var mest skeptiske. Men de kunne ikke si nei til pengene. Det ble et pressmiddel.

Kristiansund Ballklubbs vei mot toppen Her er Kristiansund Ballklubbs lange vei mot det gode selskap i norsk toppfotball: 2004: 2. plass 3. divisjon 2005: 1. plass 3. divisjon 2006: 7. plass 2. divisjon 2007: 5. plass 2. divisjon 2008: 4. plass 2. divisjon 2009: 2. plass 2. divisjon 2010: 2. plass 2. divisjon 2011: 2. plass 2. divisjon 2012: 1. plass 2. divisjon 2013: 9. plass 1. divisjon 2014: 4. plass 1. divisjon 2015: 3. plass 1. divisjon 2016: 1. plass 1. divisjon

I starten var det vanskelig å få til et samarbeid.

– Kristiansund Ballklubb er ikke en klubb, det er et lag. Fotballentusiasmen befant seg i to andre fotballklubber. I ettertid har det vist seg å ikke være ideelt. Men etterhvert overskygget suksessen de to andre klubbene. På mange måter har KBKs suksess slått ihjel motstanden.

– Hvor mye av æren har du for at KBK er i eliteserien?

– Njaaa. Jeg har vel litt av æren. Det var jo jeg som tok initiativet.

Tok steg for hvert år

Det ble starten på den 13 år lange veien mot norsktoppen. KBK tok steg for steg hvert eneste år. Først to sesonger i 3. divisjon. Deretter seks sesonger i 2. divisjon. Så fulgte tre sesonger i 1. divisjon før trener Christian Michelsen og Kristiansund Ballklubb kunne juble for seriegull på nest øverste nivå og dermed opprykk til eliteserien.

– Vi har hele tiden vært ydmyke og hatt føttene veldig godt plantet på jorda. Det har vært hardt arbeid over tid som har gitt oss denne sjansen. Vi har ikke hastet noen prosesser. Vi har tatt naturlige steg hele veien. For to-tre år siden sa vi at vi kom til å spille i Tippeligaen på et eller annet tidspunkt, sier Michelsen.

– Valgte dere bevisst å bremse underveis?

– Ikke bremse. Men vi skjønte at det var fornuftig å ta et skritt tilbake for å ta to frem igjen. Vi har hatt utfordringer på veien, blant annet med økonomien. Og så er man prisgitt å ha med de riktige støttespillerne. I tråd med gode resultater har flere og flere meldt seg på.

I likhet med mange andre lag i norsk fotball har også KBK i perioder slitt med økonomien.

– Det er da du blir realitetsorientert og virkelig blir ydmyk. Vi har skjønt at vi må stå på litt ekstra for i det hele tatt å ha en sjanse.

Hør våre ferske podcast «Solskjær spesial» her:

– Lever fint med tap

Nå er KBK endelig i mål. Rune Edøy har fulgt eventyret tett for lokalavisa. Han mener Molde har alt å tape i kampen som innleder eliteseriesesongen.

– Kristiansund by lever fint med et tap. Men Molde vil føle det ubehagelig.

Tidens Krav-journalisten forteller at det er få som snakker om at Molde vant kampen i den smertefulle striden om å få nytt sykehus.

– Det er fotball som opptar folk nå, ikke det gamle hatforholdet mellom byene. Spillerne løper ikke en ekstra meter for å få hevn etter sykehussaken. Eller som en supporter sa til meg: Det er 100 ganger viktigere for meg om vi vinner den fotballkampen enn at vi ikke fikk det sykehuset. Det er det som er følelsene rundt det nå. Stoltheten over å få et godt fotballag skal ikke undervurderes. Det er helt konge for en befolkning å ha noe felles å glede seg over. Det har vært god medisin for Kristiansund, som har slitt med sykehusstrid, arbeidsledighet og nedgang i oljesektoren.

Stolt Solskjær

Ole Gunnar Solskjær flyttet fra Kristiansund til Molde i november 1994. Fra sommeren 1996 til høsten 2010 bodde 44-åringen i Manchester.

Da flyttet han og familien hjem til Kristiansund.

Nå er han klar for en ny hjemkomst. Byens store sønn kommer hjem for å slå byens nye fotballstolthet.

Solskjær kaller seg Clausenengen-gutt. Men innrømmer at han er veldig stolt over at moderklubben og erkerivalen har skapt et eventyr sammen.

– Det var ikke før ved sommerstid i fjor at folk begynte å gå med KBK-flagg i sentrum på kampdag. Det har aldri vært en kjempefotballby i forhold til at byfolket og vi kristiansundere identifiserte oss med KBK som topplag. Vi hadde CFK, vi hadde KFK, det har vært litt splittet. Men på høsten i fjor var jeg en av de største supporterne. Jeg håpet at de rykket opp. Jeg kjørte gjennom byen på kampdag og så at det hang flagg. Og det er uvant for oss kristiansundere.

– Hvordan føles det at du nå kan ødelegge festdagen?

– Jeg må innrømme at det er litt rart. Men samtidig er jeg en ærgjerrig og sta person. Uansett om det er trening, ludo, sjakk eller kortspill, så har jeg lyst å vinne.

Svarer Solskjær. Og serverer et stikk til gamle venner i Kristiansund.

– Da lagene ble slått sammen, sa jeg at jeg håpet at mange Clausenengen-gutter kom til å spille for KBK. Det er ikke mange av dem som spiller lørdag. Det er kanskje bare én og han spiller for Molde; Stian Gregersen. Vi har kanskje flere kristiansundere på banen enn det de har.

Hør den nyeste utgaven av Aftenpodden Sport, der det lades opp til seriestart i Eliteserien: