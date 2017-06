Krangelen med treneren skapte overskrifter i Skottland: – Jeg er et veldig følelsesladet menneske

SANDVIKA: «SUMMER EXIT».

Slik lød overskriften i skotske The Sun etter Hearts’ tap for St. Johnstone 17. mai.

Artikkelen handlet om Bjørn Maars Johnsen, norskamerikaneren som for første gang er med i den norske landslagstroppen. Avisen mente at det spøkte for Johnsens fremtid i klubben etter en pausekrangel med manager Ian Cathro.

– Forholdet med treneren er fint. Jeg er et veldig følelsesladet menneske. Når du ikke vinner eller gjør det bra, vil du vise det. Han ville også vinne. Det var en tung periode for klubben og vi lå under til pause, forklarer Johnsen.

– Jeg var bare frustrert. Jeg hadde hatt et skudd fra 30 meter som nesten ble mål, og jeg var frustrert over ikke å score. Det var en diskusjon, men det blåste over, sier han videre.

Uviss klubbfremtid

Hearts-manager Ian Cathro mente at episoden ble overdramatisert i skotsk presse, og Johnsen var tilbake på laget til sesongens siste kamp mot Celtic.

Spissen er imidlertid ikke fremmed for tanken om et klubbskifte.

– Statusen min i klubben er god. Men hva som skjer, vet jeg ikke. Jeg har snakket litt med Lars (Lagerbäck) om fremtiden og hva som er best for meg, men jeg tar det etter landslagsoppholdet, sier Johnsen, som har to år igjen av kontrakten og scoret fem ligamål på 34 kamper (22 fra start) denne sesongen.

Han trodde at han skulle bli kalt opp til landslaget allerede i 2015, da han scoret hat trick for Lovech mot topplaget Ludogorets i den bulgarske ligaen.

– Jeg følte at jeg burde bli kalt opp, men jeg var kanskje ikke klar. Unge spillere kan være arrogante og tenke at de er klare før de egentlig er det. Men det forberedte meg for dette øyeblikket, sier Johnsen.

Fikk landslagsbeskjed midt på natten

Da telefonen endelig kom, var han på ferie i Jamaica sammen med kjæresten. Det var midt på natten lokal tid.

– Jeg så at det var et norsk nummer, og tenkte kanskje at det var bestemor eller noe, ler Johnsen.

Det var det ikke. I andre enden satt landslagssjef Lars Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen. De fortalte at han var med i vurderingen for å bli tatt ut. Noen dager senere kom bekreftelsen.

– Jeg visste nesten ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg ringte faren min. Hele familien tok av. Det var et veldig stolt øyeblikk for oss, forteller Johnsen.

Bjørn Maars Johnsen Født: 6. november 1991 i USA (25 år). Posisjon: Spiss. Klubber, ungdomsfotball: Lyn og Vålerenga. Klubber, senior: Kjelsås, FK Tønsberg, Antequera (spansk nivå fire), Atlético Baleares (spansk nivå tre), Louletano (portugisisk nivå tre), Atlético CP (portugisisk nivå to), Litex Lovech (øverste nivå i Bulgaria), Hearts (skotsk Premier League). Aktuell: Tatt ut på det norske landslaget til kampene mot Tsjekkia og Sverige.

Kronglete vei mot landslaget

Bjørn Maars Johnsen ble født i New York i 1991. Moren er amerikansk, men faren er norsk. Selv har han dobbelt statsborgerskap.

Johnsen svarer på spørsmålene på engelsk. Han behersker imidlertid norsk så godt at Lagerbäck ikke trenger å legge om til engelsk under spillermøtene.

– Jeg bodde her i fire år og er her hvert år. Jeg snakker engelsk nå fordi det er mer komfortabelt, men vil nok legge om til norsk etter hvert, sier Johnsen.

25-åringen har hatt en kronglete vei mot toppen. Han var innom osloklubbene Lyn, Vålerenga og Kjelsås, før han spilte 3.-divisjonsfotball for FK Tønsberg.

Deretter var han innom lavere divisjoner i Spania, før han etter hvert havnet i Atlético CP på nivå to i Portugal. Den portugisiske storklubben Benfica meldte sin interesse, men Johnsen ble i stedet solgt til Litex Lovech i Bulgaria. Sist sommer tok karrièren enda en vending, denne gangen til Skottland og Hearts.

Og på lørdag kan Johnsen få A-landslagsdebuten for Norge mot Tsjekkia.

Historien om Johnsen kan bli bok

Nå forteller Johnsen at historien om ham etter hver kan bli utgitt i bokform.

– Kanskje kan min historie gi unge spillere tro på at de også kan greie det. Man må bare ha tro på seg selv, sier han.

Ruvende 195 centimeter over bakken kan Johnsen gi landslaget en ekstra dimensjon. Både han og Lagerbäck peker på at han også har kvaliteter med ballen i beina.

For Bjørn Maars Johnsen er imidlertid innstillingen grunnlaget for suksess.

– Jeg spiller med hjertet. Jeg vil vise at vi burde presse høyt og ikke være redd for noen. Vi må gi 100 prosent og vise at vi er nordmenn, fastslår han.