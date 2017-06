Koteng om Ingebrigtsen-utbrudd: – I Rosenborg skal vi faktisk ha folkeskikk

– Pallesen… Jeg driter vel i Pallesen. Hva er han, 17 år? Og spilt ti eliteseriekamper? Vi har analysert Haugesund, og Pallesen er vel involvert i halvparten av målene, så han har vel en del å jobbe med selv.

Slik reagerte RBK-trener Kåre Ingebrigtsen overfor VG etter å ha blitt konfrontert med uttalelser fra Haugesund-stopper Fredrik Pallesen Knudsen om at Nicklas Bendtner ble stillestående og mobil i Haugesunds 1-0-seier over Rosenborg søndag kveld.

– Han ble vel litt starstruck da Nicklas kom ved siden av ham, sa Ingebrigtsen.

– Vi skal ikke bli sure

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, er tydelig på at en RBK-ansatt ikke skal besvare spørsmål på den måten.

– Vi skal besvare spørsmål, og synes vi noen spørsmål er vanskelig å svare på skal vi si at det er vanskelig å svare. Vi skal ikke bli sure, sier Koteng.

Nå kommer Ingebrigtsens opptreden til å bli et tema mellom de to.

– I Rosenborg skal vi faktisk ha folkeskikk – og det skal vi sørge for at vi har fremover. Etter at Kåre har tenkt seg om snakker vi om det, sier styrelederen.

Ikke fornøyd med utviklingen

Etter tapet for Haugesund står Rosenborg med kun én seier de siste seks seriekampene. Det er nok med på å påvirke treneren, tror Koteng.

– Rosenborg er en klubb som skal prestere, og da skapes det en del press. RBK er ikke vant til å ta så lite poeng på så mange kamper, og det her føler sikkert Kåre er et press. Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner. En sånn situasjon var det vel i går (søndag), sier han.

– Det må vi lære oss å takle, melder Koteng om stresset.

Selv er ikke styrelederen spesielt stresset over resultatene og prestasjonene den siste tiden – i hvert fall ikke foreløpig.

– Vi er ikke fornøyd med utviklingen på kort sikt. Men når vi har samhandling som strategi kan vi ikke tro at den oppstår med én gang når vi får en del nye spillere. Vi var forberedte på dette. Vi leder fortsatt serien, og det kunne vært mye verre. Det her skal nok gå bra, sier han.