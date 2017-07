Kontrakten er terminert: Magne Hoseth ferdig i Notodden

Notodden Fotballklubb har terminert kontrakten med Magne Hoseth, kommer det frem i en kunngjøring fra klubben.

«NFK er blitt enig med Magne Hoseth om å terminere kontrakten. Han spilte sine siste minutter i NFK hjemme mot Nardo 18. juni», heter det.

Matchvinner i cupen

Totalt fikk han 21 kamper og fem mål for klubben. Hoseth ble matchvinner i cupkampen mot Arendal da han tre minutter før slutt sikret 2–1 på straffespark.

«Vi takker Magne for tiden i Notodden og ønsker ham lykke til videre», skriver Notodden.

Magne Hoseth er 36 år gammel. I sin lange karriere er det blitt opphold i Averøykameratene, Molde, FC København, Vålerenga, Stabæk, Viking, Aalesund og nå sist Notodden.

Han spilte 22 landskamper for Norge.

Vil bli eliteserietrener

Hoseth har så langt ikke besvart våre henvendelser. Men etter en cupseier mot Arendal tidligere i sesongen, sa han dette på spørsmål om Notodden kom til å bli hans siste klubb:

– Det kommer helt an på skadesituasjonen. Jeg føler meg som en 20-åring og dundrer til på hver trening. Det er ikke alltid lurt, for etter 20 år på toppnivå får man allslags skader. Kroppen helbreder seg ikke like fort lenger, så dette er jo begynnelsen på slutten som spiller, sa Hoseth.

Hoseth utdanner seg til trener, og har varslet at han skal ta A-kurset den dagen han legger opp.

– Jeg har et klart mål om å bli trener. Det er jeg helt klar på – jeg vet hva jeg vil. Jeg skal bli trener i Eliteserien en dag. Deretter er målet å trene en klubb i utlandet. Det er opp til meg selv, sa Magne Hoseth.