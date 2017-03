Kongshavn om kjempetabben: - Jeg må nesten se det igjen på video

Målvakten skulle bare plukke opp en enkel ball etter et mislykket gjennomspill fra en Molde-spiller på kanten av 16-meteren. I stedet for å ta opp ballen skled Kongshavn, og glapp ballen til Fredrik Brustad som nådeløst utnyttet gratismuligheten og 1–0 til Molde. Og nettkjenningen ble til slutt avgjørende i oppgjøret som endte 2–1 til hjemmelaget.

Etter å ha fått spist litt på nabohotellet til Aker Stadion i Rosenes by kunne Kongshavn fortelle hva som skjedde.

– Jeg må nesten se det på video. Det er en veldig enkel ball, og noe slik har verken aldri skjedd meg før, og kommer aldri til å skje igjen, sier Kongshavn til iTromsø.

– Det er rett og slett en liten hjerneblødning som gjør at jeg sklir av meg selv. Denne tabben kan jeg ikke skylde på noen andre, og skal ikke komme med noen unnskyldning. Det er jævla surt siden mange er bra i kampen i dag. Jeg ødelegger for de andre, og det føles ikke bra. Heldigvis skjer det nå, og ikke i en offisiell kamp, sier Kongshavn videre om tabbemålet.

Viktig inngripen

For med kun en keeper med til Molde kunne ikke Kongshavn grave seg ned, men fullføre de resterende 88 minuttene av oppgjøret. Konkurrent Filip Loncaric er for tiden skadet.

– For min del er det gledelig at jeg fullfører en hel kamp. Etter en slik start har jeg ikke noe annet valg enn å fokusere på det som skjer videre, og være i nuet. Så kan man heller evaluere når matchen er ferdig. Men jeg kommer ikke til å se på feilen for mange ganger, sier Kongshavn.

For mot slutten av kampen var det nærmest utrolig at en Molde-spiller ikke la på til 3–1 etter et innlegg der han bommet på åpent mål. Det ble en liten trøst for TIL-keeperen.

– Jeg får fingrene litt på den ballen før den kommer til Molde-spilleren, og det hjelper nok på at han ikke scorer, sier TIL-keeperen.

Han peker videre på at laget forsøker å spille seg ut bakfra.

– Vi skal ikke overdrive det å spille oss ut langs bakken heller, men det er en fin ekstra dimensjon å ha i spillet.

– Må luke bort feil

TIL-trener Bård Flovik poengterer at «uhell kan skje» etter Kongshavns feil.

– Jeg så faktisk ikke helt hva som skjedde da jeg var begynt å se opp mot hvor han skulle sende ballen videre.

– Spiller slike feil inn når du skal ta ut laget mot Brann i serieåpningen 2. april?

– Det kan få litt i si, men Gudmund var bra med beina etterpå og trygg. Han trenger disse kampene etter å ha spilt lite i fjor høst. Slik kan han luke bort slike feil. Gudmund blir viktig for oss utover, sier Flovik som bekrefter at Filip Loncaric trolig er tilbake i trening om to eller tre uker.

– Dårlig uttelling

TILs mål kom mot slutten av første omgang. En flott pasning av Aron Sigurdarson havnet hos Thomas Lehne Olsen som elegant satt ballen i mål bak en sjanseløs Molde-keeper.

Men da var stillingen allerede 2–0 til hjemmelaget som var best de første halvtimen.

Etter å ha byttet ut Slobodan Vuk og Jostein Gundersen var TIL langt bedre etter pause, og produserte nok sjanser til å kunne utligne.

– Vi teller at vi har totalt ni sjanser, og da er ett mål for dårlig uttelling. Her er det for mange store muligheter, og vi bør score flere mål, mener hovedtrener Flovik.

Han sier byttet av det som var en svak Slobodan Vuk på topp var planlagt.

– Vi kan ikke reise uten at alle som er med på denne turen fikk litt spilletid, sier Flovik som mener Vuk har fått god framgang på det defensive press-spillet.

– Der har han stor framgang. Så har han enda mer å gå på i det offensive, sier Flovik.

