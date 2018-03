Klubblederen fikk en spinnvill idé. Nå bygges solcellepanel for 30 millioner kroner.

fotball

Finansieringen av det enorme prosjektet er i boks, og i løpet av året er planen at Skagerak Arena skal ha solcelleanlegg på taket.

– 11. november spiller vi sesongens siste hjemmekamp. Innen den tid håper jeg at flomlysbehovet vårt dekkes av det nye anlegget, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken.

Før han ble fotballeder i 2013 hadde han bakgrunn fra miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Bellona og Zero. Det brennende miljøengasjementet tok han med seg til fotballen, og Odd har de senere årene stått frem som Eliteseriens store miljøklubb med en rekke tiltak:

Ladepunkt for el-bil, kildesortering av søppel, fjernvarme, samt kampanjer for bruk av sykkel- og kollektivtransport til kamp.

«Har det klikket?»

Men Håndlykken og Odd sier seg ikke fornøyd med det. Først kom idéen om å bygge solcellepanel på taket av hjemmearenaen. «Han er litt rar», var det noen som tenkte om Håndlykken, ifølge ham selv.

Og da Odd-lederen snakket om å dyrke mat på stadionområdet, mente enkelte at «det hadde klikket for ham».

Nå blir solcellene en realitet, og matdyrking på ledige stadionområder er neste prosjekt.

– Det er fantastisk moro, og jeg blir jo veldig stolt over det vi får til. Odd blir en del av en viktig miljøsak. Vi har fokusert på utviklingen av egne, lokale talenter. Nå er vi et flaggskip også på miljø. Dette er vårt bidrag til en grønnere idrett, sier Håndlykken.

Om prosjektet: Skagerak Energilab, som består av Skagerak Energis kraft- og nettselskap, Odd og andre skal produsere og lagre elektrisk energi på Skagerak Arena. Solceller legges på taket av arenaen. Solcelleanlegget blir et av Norges største (over 5000 kvadratmeter) og skal etter planen være ferdig montert i løpet av høsten. Det blir det første solcelleanlegget på en idrettsarena i Norge. Energibruken på stadion tidobles på kampdager, og den lagrede energien skal brukes de dagene den trengs. Prosjektet inngår i Skageraks satsing på ny netteknologi og smartnett, og skal være en fullskala pilotinstallasjon som skal fungere som prøve- og demonstrasjonsanlegg. Kilder: Skagerak Energi, Enova og Odd

Det er ikke Odd som betaler for solcelleanlegget. Det er det Skagerak Energi som gjør. I tillegg bidrar Enova med omtrent halvparten, det vil si 14 millioner kroner. Det statlige selskapet bidrar til omlegging av energibruk- og produksjon i samfunnet.

– Dette er lønnsomt

– Det vi skal betale er strømutgiftene. Strøm fra solceller er i utgangspunktet noe dyrere enn vanlig strøm, men vi tror likevel at dette blir lønnsomt. Vi merker nemlig at våre samarbeidspartnere er opptatt av miljø, og at det er en økt interesse for våre sponsorater, forteller Håndlykken.

Strømmen fra taket lagres i gigantbatteri og skal blant annet brukes til flomlys og annen energibruk i tilknytning til Odds hjemmebane. Håndlykken håper og tror at andre norske klubber vil følge etter. Allerede er det en viss interesse fra andre norske toppklubber.

– Det er fullt mulig for andre norske klubber å gjøre det samme, sier Håndlykken.

Enova: – Vil inspirere andre

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, sier dette om hvorfor Enova går inn med 14 millioner kroner:

– Smart bruk av fornybar energi er helt avgjørende når vi skal bygge lavutslippssamfunnet. Her går Skagerak Nett og Odd sammen og kombinerer et stort solcelleanlegg med et stort energilager som gjør solenergien mer anvendbar, sier han.

– De erfaringene som høstes gjennom dette prosjektet vil være svært interessante for andre. Med sin posisjon både i Fotball-Norge og lokalmiljøet vil Odd forhåpentlig inspirere andre til å tenke nytt og innovativt, sier Enova-sjefen.

Skagerak Energi sier dette om prosjektet:

– Kraftbransjen er i utvikling. Energikjeden er i endring, og det skjer innen både produksjon, lagring og distribusjon. Vi velger å se på endringene som muligheter, snarere enn mørke skyer som truer vår eksistens. Vi sitter derfor ikke stille og ser på endringene som skjer. Vi jobber med dem. Derfor er Skagerak Energilab et så viktig prosjekt for oss. Dette pilotprosjektet blir et storskala testanlegg for lokal produksjon, lagring og distribusjon av strøm og det blir blant de største anleggene i Norge. Her vil vi også få viktig lærdom om hvordan dette vil spille sammen med det etablerte nettet omkring, sier Kristian Norheim, konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi.

– Nå satser vi på at Odd drar inn en hjemmeseier for historiebøkene under egenprodusert flomlys i slutten av sesongen, sier Norheim.