Klopp ber fansen oppføre seg før kveldens Roma-møte: – Vis dem respekten de fortjener

fotball

Klokken 20.45 i kveld braker det løs i Liverpool. For første gang på elleve år er den tradisjonsrike klubben i semifinalen i Champions League. Denne gangen er det en tysker som står ved roret, og han forventer en formidabel kamp mot laget fra den italienske hovedstaden.

– Roma er et interessant lag. Vi forventer en tøff kamp. De har Dzeko, de har kjøpt inn en ung tsjekker, Patrik Schick og en ung tyrker, Cengiz Ünder. Forsvaret har erfaring og de har en fantastisk keeper. De slo Barcelona, og ble nummer én i gruppen sin, uten å slippe inn mål på hjemmebane. Det er mange imponerende ting ved dem, sier Liverpool-trener Jürgen Klopp til The Guardian i et stort intervju.

«Benvenuti a Liverpool»

Det er første gang Klopp har ansvaret for Liverpool i Champions League, men han er ikke ukjent med de siste kampene i gigantturneringen. I 2013 tapte Borussia Dortmund finalen mot rivalen Bayern München. Selv fem år etter er kampen har ikke Klopp sett finalen i opptak. Det sier han blir for smertefullt.

Liverpool har forberedt seg godt til kampen tirsdag kveld. Byen har hengt opp plakater i Roma-farger hvor det står «Benvenuti a Liverpool», og de har leid inn et ukulele-band som skal ønske de omtrent 1000 italienerne som er ventet velkommen.

Da Manchester City kom på besøk i kvartfinalen ble bussen til spillerne møtt med supportere som kastet bokser og flasker. Nå ønsker Klopp at fansen skal vise Roma-spillere og supportere respekt.

– Liverpool er en fantastisk fotballklubb, en fantastisk familie, kjent for en fantastisk atmosfære. Vi trenger ikke kaste ting mot motstanderens buss. Vær så snill å vis Roma den respekten de fortjener. Vi er bare motstandere på banen, sier Klopp ifølge Sky.

Vil utnytte Liverpools svakheter

Han ønsker Romas trener Eusebio Di Francesco velkommen, og sier at han gleder seg til returoppgjøret i Roma.

– Francesco og resten av Roma-laget er folk vi har stor respekt for. Francesco er en kul fyr, en veldig talentfull leder og spillerne tror på alt han vil at de skal gjøre. De har vært gode i det siste, så de kommer hit med stor selvtillit, sier Klopp til Liverpools egen hjemmeside.

Roma-sjefen forteller at laget har store planer om å spille offensivt.

– Jeg vil ikke at vi skal spille dypt, med mindre vi blir tvunget. Vi skal spille kompakt og som et lag. Vi vil utnytte Liverpools svakheter. Det er et kvalitetslag, men vi er her for å spille vår fotball, sier han ifølge The Sun.