Klart for ny TV-kamp om Premier League

fotball

– Det har dessverre vist seg at salget i Storbritannia får en konsekvens for resten av markedet i verdisetting – selv om den prosentvise økningen i Storbritannia har vært mye høyere enn i mange andre markeder, sier TV 2s rettighetssjef Bjørn Taalesen til Dagens Næringsliv.

Ifølge Bloomberg forventer analyseselskapet Ampere at prisøkningen for rettighetene i Storbritannia vil øke med 15 prosent for den kommende rettighetsperioden, skriver avisen.

Det kan gi en pris på 5,9 millioner pund – omkring 65 milliarder kroner.

TV 2 ga ifølge DN 1,8 milliarder for tre sesonger med Premier League i 2015.

– Prisen i Storbritannia gir en viss pekepinn, og vi vil jo følge budkampen med interesse, sier Taalesen.

TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom sier fotballrettighetene er viktige for TV 2 fordi de er hoveddriveren for å selge sportsabonnementet på TV 2 Sumo.

Hun tror ikke TV 2 får det lett i høst.

– Jeg vil ikke bli overrasket om de får stor konkurranse fra Discovery nå også – selv om Discovery siden den gang har kjøpt rettighetene til Eliteserien. Premier League henger høyest i markedet, og det blir nok en god dragkamp mellom TV-selskapene, sier Massaiu.