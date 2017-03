Kjetil Rekdals TV-opptreden skaper Twitter-storm

Se et utvalg av reaksjonene mot Rekdal nederst i saken.

Den norske landslagslegenden Kjetil Rekdal er én av de store profilene i Eurosports fotballsatsing. Søndag kveld debuterte han sin første landskamp for kanalen, da Norge møtte Nord-Irland i Belfast.

Norge startet kampen dårlig, og Rekdal var rask med å reagere. Flere ganger var han sterkt kritisk til den norske innsatsen. Etter Nord-Irlands andre scoring, sa han for eksempel:

– Hvor er lederen som reiser seg - den med det største, norske hjertet?

– Det nivået landslaget er på, kommer vi ikke langt med, sa han litt senere.

Rekdal sa også at prestasjonen «står til stryk».

«Trendet»

Etter hvert fikk Rekdals kommentarer det til å koke på Twitter. I løpet av første omgang «trendet» Rekdal på Twitter, hvilket betyr at han var ett av de ti mest populære temaene i Norge.

Meningene om Rekdal er delte. Noen mener han er for negativ, mens andre roser fotballprofilens ærlige replikker.

Jan-Erik Aalbu er sportssjef for Discovery/Eurosport. Han har lagt merke til reaksjonene mot Rekdal fredag kveld.

– Det har jeg registrert, og det er ikke noe nytt at eksperter får både ris og ros, skriver Aalbu til Aftenposten i en tekstmelding.

– Jeg kommenterer selvsagt ikke våre folk som er ute på jobb i mediene. Det tar jeg med den enkelte. På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for. Det gjelder både positive og negative tilbakemeldinger, skriver Aalbu.

Etter pause virket Rekdal riktignok mer positiv. Ved flere tilfeller så han positive tendenser i Norges spill. Blant annet sa Rekdal at midtbanespiller Håvard Nordtveit «spilte seg opp» i andre omgang.

