Kjetil Rekdal refser Rosenborg: – Ikke en seriemester verdig

AALESUND-ROSENBORG 2–1

Lørdag ble Rosenborg bekreftet som seriemester. Søndag, derimot, ble en tung da for trønderne. Det ble 1–2-tap for Aalesund, som ikke hadde vunnet på de 13 foregående kampene.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim kalte Rosenborgs spill for «tamt», mens makker Kjetil Rekdal gikk enda lengre.

– Det er ikke en seriemester verdig, sa Rekdal ved kampslutt.

– Nesten uprofesjonelt

I sluttminuttene stilte han spørsmål ved Rosenborg-spillernes holdninger.

– Det er nesten så vi kan si at det har vært en uprofesjonell opptreden av Rosenborg. De har vært sløve. De fikk et billig straffespark, og etter det har de blitt svakere og svakere utover i andre omgang, fortsetter Rekdal.

Han bemerket riktignok at Rosenborg har hatt et tøft kampprogram i det siste. Så sent som torsdag spilte RBK uavgjort mot Zenit St. Petersburg i Europa League.

Kåre Ingebrigtsen var imidlertid klokkeklar. «Ingen unnskyldninger», sa RBK-treneren til Eurosport etter kampen.

– Det er sjelden jeg er flau over innsatsen vår. Men i dag er jeg det, sier Ingebrigtsen.

– Vi må gå i oss selv. Vi snakket om å gjenskape torsdagen, men vi flyttet ikke beina nok.

– AaFK ville det mer

Ingebrigtsen poengterte dessuten at AaFK «ville det mer» enn RBK.

Det var imidlertid Rosenborg som tok ledelsen etter 55 minutter, ved en Nicklas Bendtner-straffe. Etter det tok Aalesund over. Hjemmelagets mål kom ved Mostafa Abdelloue og Edwin Gyasi.

For Rosenborg betyr ikke resultatet stort. For Aalesund er det gull verdt i bunnkampen.

Trond Fredriksens lag passerte Sogndal på tabellen, og er nå på kvalikplass.