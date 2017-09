King fikk slutt på måltørken – ble cuphelt for Bournemouth

fotball

Bournemouth - Brighton 1–0

Joshua King har slitt med å finne nettmaskene til nå denne sesongen.

Men mot Brighton i tirsdagens ligacupkamp, fikk King slutt på måltørken da han sendte Bournemouth videre til 4. runde i turneringen.

Avgjorde i ekstraomgangene

Nordmannen startet kampen på benken for hjemmelaget. Da kampen gikk mot slutten, og Bournemouth trengte mål, ble nordmannen byttet inn.

Og King gjorde nøyaktig det han kom inn for.

Det sto riktignok målløst da de første 90 minuttene var ferdigspilt. Det måtte ekstraomganger til, men ni minutter ut i den første ekstraomgangen avgjorde altså nordmannen til Bournemouths fordel.

Målet var Kings første mål for sesongen. For selv om King har startet alle Premier League-kampene for Bournemouth denne sesongen, har han gått målløs av banen hver gang.

Har vist stigende form

Den norske landslagsspissen viste stigende form da Bournemouth sist helg tok sesongens første trepoenger i Premier League mot nettopp Brighton. Da var innbytter Jordon Ibe kampens store spiller.

Med målet og seieren er Bournemouth videre til 4. runde i ligacupen. Kampene i den neste runden trekkes onsdag kveld, etter at alle kampene i den 3.-runden er ferdigspilt.

King scoret 16 Premier League-mål forrige sesong, men er målløs i sine fem første PL-kamper denne sesongen.