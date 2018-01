Kari (33) kjørte inn i et tre og brakk ankelen. Så staket hun seg til fjerdeplass.

langrenn

Kari Vikhagen Gjeitnes fra Skåla gikk lørdag langløpet Kaiser Maximilian Lauf (60 km) i Seefeld i Østerrike. To kilometer før mål var hun bare 8–10 sekunder bak den svenske lederen Britta Johansson Norgren, etter å ha tatt inn ett minutt på kilometerne før.

Vikhagen Gjeitnes trodde derfor at seieren var innen rekkevidde, men i en nedkjøring to kilometer før mål var løperen fra Skåla uheldig. I en isete sving mistet hun kontrollen og falt, skled ut av løypa og ned en skråning. Hun stoppet først da hun traff et tre.

Tross smertene kom hun seg opp igjen, og fullførte løpet. De siste kilometerne staket hun til mål, og det som ble en fjerdeplass, 1,47 bak vinneren.

Hjemme på Skåla satt familien og fulgte med på løpet. Far Konrad Gjeitnes sier at han raskt så at noe var galt.

– Vi fikk ikke se fallet på TV, og plutselig kom hun i mål et stykke bak vinneren. Jeg sa med en gang at det var noe rart, det var ikke den Kari vi er vant til å se som kom over målstreken, sier han.

Det var først noen timer senere at familien fikk vite hva som hadde skjedd, på det som attpåtil er bursdagen til Kari.

– Vi fikk en «snap» fra sjukebilen. Da skjønte vi at noe var gale, og fikk snakket med henne. De dro på sykehus i Innsbruck for røntgen, hvor det ble påvist brudd i venstre ankel og mulig en røket sene, så nå skal hun til en klinikk i Oslo på mandag, forteller far Gjeitnes.

Kari selv bekrefter på egen Instagram-konto at det ble brudd. Nå er hun på vei hjem til Norge med Anders Aukland fra laget. Til NRK sier hun at hun merket fort at noe var galt, men var innstilt på å fullføre løpet uansett.

– Jeg var veldig bekymret for jeg kjente at det var noe som ikke stemte. Jeg kjente at jeg hadde veldig vondt i ankelen og at det hadde skjedd et eller annet. Men jeg var full av adrenalin og kom meg til mål på et vis. Det var veldig vondt, men det var verre da adrenalinet gikk ut av kroppen, sier hun til NRK.

Nå er det usikkert hva som skjer videre med skiløperen, som satser på langløp for første gang i år. Far Gjeitnes sier Kari egentlig skulle være i Mellom-Europa til midt i februar og gå konkurranser hver helg.

– Nå føler jeg smerte, skuffelse og irritasjon. Det er dette jeg jobber mot hver dag. Nå ryker neste helg, også. Jeg gledet meg til fire helger på rad med langløp, sa Kari selv til NRK om den neste tiden.