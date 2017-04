Kastrati herjet med Vålerenga: «Jeg er rå. Jeg bremser ikke i duellene. Jeg liker å plage stopperne»

Vålerenga-Sandefjord 1–2

ULLEVAAL STADION: - Jeg er rå. Jeg bremser ikke i duellene. Jeg liker å plage stopperne. Jeg liker meg inne i boksen. Sånne ting blir det situasjoner av hele tiden, sa Kastrati – som endelig har fått drømmerollen som midtspiss.

Flamur Kastrati er født og oppvokst i Oslo. Han har spilt for Grei og Skeid. Men aldri vært aktuelt for klubben mange Oslo-gutter, inkludert Kastrati selv, har drømt om å spille for.

I stedet kom Sandefjord-spissen til hjembyen og ødela på egen hånd for Vålerenga og trener Ronny Deila – som han vant seriegull sammen med i 2013.

– Endelig spiller jeg der jeg er best, som midtspiss. Jeg er blitt brukt mye i kantroller. Men når en trener sier jeg skal spille der eller der, så gjør jeg det. Jeg er ikke en type som konfronterer treneren.

Kastrati forskjellen

Etter tap i de to første kampene var det helt nødvendig for Sandefjord med poeng i Oslo. Vestfoldingene vant 2–1 mot et Vålerenga uten fasong.

Forskjellen var klubbnomaden fra Groruddalen.

Kastrati scoret på straffe syv minutter før pause.

Og drøye kvarteret før slutt scoret han seiersmålet på Ullevaal.

Etter det første jublet han så vilt foran Klanen at dommeren ga ham gult kort for provokasjonen.

– Det var ikke ment mot noen i Klanen. Jeg beklager på det sterkeste hvis noen tror det. Jeg hadde følelser som skulle ut. Det var noen ting som er personlig.

– Hva er de personlige tingene?

– Det ønsker jeg ikke å si. Det er personlig.

Frykter karantene

Sandefjord-trener Lars Bohinen likte ikke at han fikk gult kort. Kastrati er oppe i to gule etter tre runder og treneren frykter en tidlig karantene.

Men jeg tar de to målene, gliste Bohinen, selv med Vålerenga-fortid både som spiller og sportsdirektør. Kastrati gjør en fantastisk jobb. Han stresser motstandernes forsvar, han herjer og river. Det gule kortet kommer som en følge av temperamentet og lynnet. Vi må tøyle ham litt, men ikke så mye at han blir en snill utgave.

Vålerenga-trener Ronny Deila kjenner Kastrati godt fra tiden i Strømsgodset.

– Han har mye følelser i seg. Det er ikke første gangen han gjør forskjellige ting.

Kastrati dro til Nederland og Twente som 17-åring. Etter det har han vært i Osnabrück, Duisburg, Erzebirge, Strømsgodset og Aalesund. Men han har aldri vært i Vålerengas søkelys.

Jeg har aldri hørt noe. Men hver klubb har sin egen plan for hvem de henter. Men jeg er veldig glad for å være i Sandefjord.

Det er Lars Bohinen og Sandefjord-ledelsen glade for. Klubben vant for første gang siden 2009 en bortekamp i Eliteserien. Dermed har de tre poeng på tre kamper. Likt med Vålerenga, som det var langt større forventninger til før seriestart.

Skuffet Deila

Etter tapet tok det 44 minutter før trener Deila kom ut i intervjusonen.

Han brukte lang tid med spillerne i garderoben. Treneren var misfornøyd, spesielt med førsteomgangen. Oslo-laget produserte ikke en eneste sjanse mot et godt organisert Sandefjord.

– Vi var ikke gode nok. Vi må stikke fingeren i jorda. Nå må vi bruke denne uken godt for å få både bein og hoder til å bli lettere enn i dag.

Han har hentet inn mange nye spillere og Deila vet at det vil ta ting for å "sette" sitt Vålerenga-lag. I tillegg er Deila kritisk til at Vålerenga har spilt tre kamper siden forrige mandag. De fikk en hviledag mindre enn både Haugesund og Sandefjord og tapte begge de to kampene.

– Det er ikke hovedforklaringen, men en av årsakene til at vi ser seige ut. Vi var klare på det på forhånd, at det kom til å bli tøft.

Etter tre runder er det seks poeng opp til Sarpsborg og Rosenborg på topp.

– Jeg har sagt med glimt i øyet at vi skulle gå for gull. Men jeg er ikke født i går. Jeg har skjønt at det blir tøffere enn som så. Vi har en god spillergruppe. Jeg vet at vi får et godt fotballag etterhvert.