Kane og Ronaldo lagde målshow i hver sin Champions League-kamp

fotball

APOEL-Tottenham 0–3

Borussia Dortmund–Real Madrid 1–2

Måltørken fra august er bare et fjernt minne for Harry Kane. I kampen mot APOEL fra Nikosia på Kypros var det bare en mann som hadde målteft.

Kypriotene med tidligere Vålerenga-spiller Ghayas Zahid fra start hadde minst like mange sjanser til å score som Tottenham.

Fire sjanser, tre mål

Men de hadde ingen Harry Kane på topp. Han trengte drøye fire sjanser. Tre av dem omsatte han i mål og viste seg som den kliniske avslutteren han de tre siste sesongene har vært i Premier League.

– Det var en vanskelig kamp. Det var viktig å få med seg tre poeng. Det var en «må vinne-kamp», sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter kampen, skriver BBC.

Pochettino sier han er fornøyd med innsatsen til spillere som normalt ikke spiller fast for laget, og ikke minst Harry Kanes hat-trick.

– Det var en fantastisk prestasjon. Noen ganger dominerer vi og skaper mange sjanser uten å vinne. Mot APOEL var vi kliniske foran mål, sa en fornøyd Tottenham-manager.

APOEL hadde en rekke gode sjanser og kunne gjerne ha tatt ledelsen i kampen da de tverrliggeren dirret lenge bak Hugo Lloris i Tottenham-målet. Da var det spilt 19 minutter av første omgang.

Tottenham hadde ballen mest, men APOEL hadde de farligste sjansen. Tottenham hadde ett skudd på mål i første omgang. Det var Harry Kane som skjøt, og det ga London-laget ledelsen.

Han har nå scoret 5 mål i de to første Champions League-kampene. Det er bare to spillere som har gjort det tidligere. Den ene heter Cristiano Ronaldo, den andre er Filippo Inzaghi.

Gareth Bale har scoret utrolige 20 mål i sine siste ni bortekamper for klubb og landslag.

Høydepunkter Borussia Dortmund-Real Madrid 1–3

Ronaldo, selvfølgelig

Gruppe H i Champions League blir regnet som en av de tøffeste i Champions League. Real Madrid og Borussia Dortmund er de to andre lagene i gruppen, og de gjorde opp seg imellom på Signal Idun Arena i Tyskland.

Det kom til å bli en kamp hvor tyskerne forsøkte å spille sin kjappe angrepsfotball. Men av og til glapp det i forsvaret. Det var også tyskernes store problem da de møtte Tottenham på Wembley i den første gruppespillkampen. De var lenge bedre enn Tottenham, men slet med forsvarsspillet og effektiviteten foran mål.

Real Madrid og Cristiano Ronaldo lar seg ikke be to ganger når han får anledning til det. Han scoret to av målene i 3–1 seieren borte. Gareth Bale hadde innledet scoringene med å sende Real Madri i ledelsen med en nydelig volley. Han har nå scoret 94 mål bare i Champions League.

Pierre-Emerick Aubameyang utlignet til 1–1, men det ville Ronaldo ha seg frabedt. Han coret de to neste målene.

Resultatene etter den andre runden i gruppe H viser at både Tottenham og Real Madrid har seks poeng og 6–1 i målforskjell.