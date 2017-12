Kan ta «bakveien» til 2020-EM: Her er lagene som kan stoppe Norge

fotball

Norge kom aldri til fotball-VM i Russland neste sommer, og neste mulighet til å få se Norge i et sluttspill kommer i EM 2020, i et mesterskap som skal avholdes i 12 byer i like mange europeiske land.

Veien dit blir dog litt annerledes enn tidligere. Norge skal naturligvis gjennom en EM-kvalifisering. Men der det naturlige hadde vært at denne hadde startet høsten 2018, like etter VM i Russland, vil ikke den ordinære kvaliken til EM 2020 starte før våren 2019.

Grunnen til det er at UEFA (det europeiske fotballforbundet) har ryddet plass til sitt nye konsept «UEFA Nations League». Denne nasjonsligaen går av stabelen høsten 2018.

Norge på tredje nivå

Hovedformålet med UEFAs nasjonsliga er å høyne det sportslige nivået for spillere og publikum, og sørge for jevnere kamper der lagene er inndelt etter noenlunde samme kvalitet.

De 55 medlemslandene i UEFA har blitt delt inn i fire ulike nivåer, Liga A, Liga B, Liga C og Liga D, etter plasseringen på FIFA-rankingen. De 12 beste lagene er i Liga A. Norge befinner seg på tredje nivå, Liga C.

Nivåene ble offentliggjort tidligere i høst, men torsdag annonserte UEFA seedingspottene til trekningen, som foregår i sveitsiske Lausanne 24. januar. Slik er seedingen for Liga C:

Pott 1: Ungarn, Romania, Skottland, Slovenia

Ungarn, Romania, Skottland, Slovenia Pott 2: Hellas, Serbia, Albania, Norge

Hellas, Serbia, Albania, Norge Pott 3: Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland

Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland Pott 4: Kypros, Estland, Litauen

Disse lagene blir trukket i en gruppe med tre lag (ett lag fra pott 1, 2 og 3) og tre grupper med fire lag. Alle kampene spilles høsten 2018.

På grunn av klimaet nord i Europa kan en gruppe kun inneholde maksimum to av disse lagene: Norge, Finland, Estland og Litauen.

De fire gruppevinnerne rykker opp til Liga B, mens taperne i gruppene rykker ned til Liga D i den andre utgaven av Nations League som vil bli spilt høsten 2020.

Ekstrasjansen

Den ekstra muligheten til EM-spill i 2020, betinger at Norge vinner sin gruppe. Lars Lagerbäcks menn kan for eksempel komme i en gruppe med Slovenia, Israel og Litauen. Hvis Norge går seirende ut av denne, vil de møte de tre andre gruppevinnerne i Liga C til playoff om én EM-plass i mars 2020.

Kommer Norge seg gjennom første hinder, er det nærliggende å tro at relativt sterke lag som Hellas og Serbia venter på dette stadiet.

Hvis gruppevinnerne allerede har kvalifisert seg via den ordinære kvaliken (som da er ferdigspilt), vil laget som kom på andreplass få sjansen i playoff.

De andre nivåene i UEFAs nasjonsliga Liga A Pott 1: Tyskland, Portugal, Belgia, Spania Pott 2: Frankrike, England, Sveits, Italia Pott 3: Polen, Island, Kroatia, Nederland Liga B Pott 1: Østerrike, Wales, Russland, Slovakia Pott 2: Sverige, Ukraina, Irland, Bosnia-Hercegovina Pott 3: Nord-Irland, Danmark, Tsjekkia, Tyrkia Liga D Pott 1: Aserbajdsjan, Makedonia, Hviterussland, Georgia Pott 2: Armenia, Latvia, Færøyene, Luxembourg Pott 3: Kasakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta Pott 4: Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

Mens høsten 2018 altså er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand. De to beste fra hver av de ti gruppene tar seg til mesterskapet i 2020.

Gruppetreeren i den ordinære kvalifiseringen vil ikke lenger få spille playoff (som Norge gjorde mot Ungarn før EM 2016). UEFAs nasjonsliga er ment å kompensere for dette, samt å sikre at også «svakere» lag får delta i sluttspill.